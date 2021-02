Milan-Stella Rossa Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (25-02-2021)

Gara fondamentale per il Milan e per la Stella Rossa. Il Milan ha subito troppe sconfitte ultimamente e un passaggio del turno darebbe nuovo morale all’ambiente. La Stella Rossa sta facendo un grande campionato e un successo a Milano sarebbe importante per la sua stagione.

Le ultime sconfitte e la condizione fisica della squadra hanno minato le certezze della squadra di Stefano Pioli. Bisogna passare il turno, altrimenti si aprirebbe ufficialmente la crisi rossonera.

La Stella Rossa, grazie al gol nei minuti di recupero viene a giocarsi la qualificazione a Milano con l’idea di battere i rossoneri e ci proverà a qualsiasi costo.

Milan-Stella Rossa, Sedicesimi di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Stella Rossa:

Stefano Pioli modificherà un pò la formazione rispetto al Derby. Kalulu terzino destro, Tomori vicino a Kjaer. Castillejo, Krunic e Rebic dietro Leao. Panchina per Ibrahimovic.

Dejan Stankovic si affiderà al 3-4-2-1 con Milunovic, Pankov e Degenek trio difensivo. Ben Nabouhane e Ivanovic dietro l’unica punta che sarà Falcinelli. Gobeljic e Gajic agiranno sulle fasce di centrocampo.

Probabili formazioni Milan-Stella Rossa:

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao.

Stella Rossa (3-4-2-1) Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

Come vedere Milan-Stella Rossa in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Stella Rossa, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).Sarà visibile pure in chiaro su TV8. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Stella Rossa, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Stella Rossa:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Stella Rossa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Stella Rossa:

2 i precedenti a san Siro tra le due squadre, entrambi in Champions League. Una vittoria per i rossoneri nei preliminari 2006/07, 1-0 gol di Inzaghi e 1-1 nel 1988/89 con gol di Virdis e Stojković.

