Milan scatenato sul mercato: osservato Uche, idea per la trequarti

Il direttore sportivo del Milan, Geoffrey Moncada, è stato avvistato questa sera in Spagna durante la sfida tra Siviglia e Getafe, e secondo quanto riportato avrebbe seguito da vicino Christantus Uche, talento offensivo del Getafe e obiettivo di mercato dei Wolverhampton Wanderers.

Intanto, i Rossoneri hanno già chiuso un altro colpo in entrata: l’accordo con lo Sporting CP per l’attaccante Conrad Harder è stato definito nella giornata di oggi. Il giocatore è atteso a Milano martedì per le visite mediche fissate mercoledì. L’operazione è stata valutata 24 milioni di euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Nonostante l’arrivo imminente di Harder, il Milan non sembra aver concluso la sua campagna acquisti. Secondo MilanNews, la presenza di Moncada sugli spalti del Ramón Sánchez-Pizjuán era legata all’osservazione di Uche, centrocampista offensivo creativo del Getafe.

Il 22enne nigeriano ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alla sua stagione in Liga, dove ha collezionato quattro gol e sei assist. Uche è già nel mirino dei Wolves, che sarebbero vicini a un accordo da circa 19,7 milioni di euro, e anche il Como in Serie A ha mostrato interesse.

Colpiti dalle qualità del giovane trequartista, i Rossoneri potrebbero tentare l’inserimento nella trattativa per strappare Uche alla concorrenza. L’obiettivo di Moncada sarebbe quello di rinforzare ulteriormente la trequarti con un profilo dinamico, giovane e di prospettiva.