Milan-Sassuolo 1-2, Voti, pagelle e analisi Il Sassuolo sbanca San Siro

Finisce 1-2 per il Sassuolo la sfida che si è tenuta a San Siro oggi. Vantaggio dei rossoneri con Calhanoglu, pareggio abbastanza fortuito di Raspadori, il quale bissa poi il raddoppio. Rossoneri molto spreconi in zona gol. Ora si complica la qualificazione alla Champions League.

Top 3 Milan:

Calhanoglu 7 Il migliore in campo del Milan, sempre propositivo e nel vivo dell’azione. Segna un bellissimo gol con un bel tiro a giro che spiazza Consigli.

Saelemaekers 7 Gioca anche lui una bella partita, sempre attivo in fase d’attacco e in fase difensiva. Serve lui dopo un bel recupero palla l’assist a Calhanoglu.

Calabria 6,5 Torna il campo dopo un mese, ma sembra che non sia mai mancato. E’ già in ottima condizione, sarà utile per il finale di stagione.

Flop 3 Milan:

Kessie 4,5 Decisamente il peggiore in campo degli uomini di Pioli. Troppa superficialità in molte giocate.

Meitè 5 Gioca meglio di Kessie, ci mette il fisico e la grinta, però anche lui spesso va in maniera tropo superficiale nel compiere determinate giocate.

Rebic 5 Nemmeno lui oggi promosso. Sembra sempre spaesato e appare molto in difficoltà anche nel fare le giocate più semplici.

Milan-Sassuolo 1-2

Top 3 Sassuolo:

Raspadori 8 Il migliore in campo. Entra e segna una splendida doppietta. Il primo è un gol di rapina, l’altro è un bel tiro che sbattendo sul palo entra e spiazza Donnarumma.

Consigli 7 Compie delle parate decisive. Non sono interventi difficili, ma comunque si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Toljan 6,5 Anche lui oggi è autore di una grande partita. Sempre preciso e puntuale in tutte le situazioni di gioco. Toglie molte volte le castagne dal fuoco.

Flop 3 Sassuolo:

Marlon 5 Non una grande partita per lui, appare sempre insicuro nelle fasi d’attacco del Milan.

Defrel 4,5 Il peggiore in campo degli uomini di Roberto De Zerbi. Praticamente nullo, non crea mai un pericolo.

Boga 5 Anche lui non una grande partita, corre tanto come al solito, ma appare spaesato e mai concreto.

La Champions League si complica, era un occasione da sfruttare, specialmente se vai in vantaggio e domini, bravo il Sassuolo ad approfittare delle sbavature del Milan.

