Milan-Sampdoria 1-1, Voti, pagelle e analisi, Hauge riacciuffa il pareggio

Finisce 1-1 la sfida tra Milan E Sampdoria. Vantaggio dei blucerchiati con Quagliarella che approfitta di un errore clamoroso della coppia Theo Hernandez-Donnarumma e insacca il pallone alle spalle del portiere rossonero, pareggio nel finale firmato da Hauge con un bel tiro a giro.

Top 3 Milan:

Hauge 7 Entra benissimo in partita, da elettricità alla manovra offensiva e realizza un bellissimo gol con un tiro a giro che viene depositato alle spalle di Audero.

Tomori 6,5 Gioca una grandissima partita, perfetto e puntuale in tutte le letture difensive. Grande partita sul piano fisica.

Kjaer 6,5 Pure lui insieme a Tomori gioca una grande partita in fase difensiva. Legge benissimo tutte le situazione difensive.

Flop 3 Milan:

Theo Hernadez 1 Oggi si merita questo voto. Commette un errore gravissimo e imperdonabile che regala il gol a Quagliarella. Sbaglia tutto in entrambi le fasi di gioco. Oggi veramente insufficiente.

Castillejo 4,5 Gioca meglio in fase difensiva, ma in fase offensiva è nullo. Non crea mai un effettivo pericolo.

Calhanoglu 5 Oggi nemmeno lui è ispirato. Si vede che non è in giornata, male negli appoggi e mai veramente nel vivo del gioco.

Milan-Sampdoria 1-1

Top 3 Sampdoria:

Quagliarella 7 Gioca una grandissima partita, non solo il gol da attaccante di razza, capace di approfittare di ogni minimo errore, ma lotta e si danna su ogni pallone.

Damsgaard 6,5 Fa ammattire completamente Castillejo nell1 vs 1. Molto tecnico, oggi sembra addirittura avere la palla attaccata al piede con la calamita.

Colley 6,5 Grazie alla fisicità e alla velocità riesce a limitare benissimo Ibrahimovic, mai un’occasione creata dallo svedese e questo è indice della sua prestazione odierna.

Flop Sampdoria:

Silva 4 Il peggiore e l’unico in campo da parte della squadra allenata da Claudio Ranieri. Secondo giallo veramente sciocco che lascia in 10 la sua squadra.

Un punto che rallenta la corsa Champions League, la Sampdoria ottiene un ottimo pareggio meritando ampiamente qualcosa di più.

Migliori Bookmakers AAMS