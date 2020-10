Milan-Roma 3-3, Dichiarazioni post partita Pioli e Fonseca.

Stefano Pioli e Paulo Fonseca, dopo lo spettacolare pareggio di “San Siro” si sono presentati ai microfoni per il classico post partita.

Pioli sulla prestazione del Milan: “Sono soddisfatto della prestazione e non guardiamo la classifica, ma ovviamente non eravamo contenti del risultato finale perché siamo stati tre volte avanti. C’è il rimpianto di non aver vinto, ma ci abbiamo provato fino alla fine. E’ stata un’ottima prestazione e di livello contro una squadra molto forte. Purtroppo sulle palle inattive abbiamo pagato qualcosa, pur essendo stati pericolosi anche noi. Loro le hanno sfruttate meglio. Siamo consapevoli che questa è la strada giusta”.

Fonseca sulla prestazione della Roma: “E’ stata una sfida molto equilibrata, che abbiamo iniziato male ma in cui siamo stati bravi a reagire con qualità e coraggio. Purtroppo abbiamo sbagliato spesso nell’ultima scelta di passaggio”.

Stefano Pioli sull’errore di Tatarusanu: “Fanno parte del gioco queste cose, ma è un portiere forte che ci sta abbia pagato qualcosa al debutto dopo tanto tempo”.

Fonseca sul risultato di questa partita: “Io volevo vincere questa partita, ma visto che siamo andati sotto tre volte nel punteggio, credo che questo alla fine possa essere considerato un buon punto conquistato”.

Pioli sulla prestazione di Leao e Saelemaekers: Rafael sa cosa mi aspetto da lui e sono molto contento della sua prestazione perché ha fatto bene tutto quello che deve fare, nelle due fasi. Ha grandi mezzi e deve insistere perché è molto giovane e forte. Anche Saelemaekers è molto forte, ma tutti stanno facendo bene. Abbiamo alzato il livello in tutti i ruoli, alzando la competitività anche in allenamento”

Fonseca sugli obiettivi stagionali: “Vogliamo migliorare la scorsa stagione, ma pensiamo sempre e solo una partita alla volta che sia campionato o Europa League. La squadra sta bene e sta migliorando, dobbiamo essere ambiziosi anche se a livello di investimento ci sono almeno due squadre più forti di tutte le altri. Noi sul campo dobbiamo mostrare che possiamo fare bene”.

