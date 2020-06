Milan-Roma 2-0, voti, pagelle e analisi, tre punti pesantissimi per il “diavolo”

Molti davano il Milan in salute, ma pochi avrebbero scommesso sulla vittoria contro la Roma. Invece i rossoneri mostrano la loro freschezza soprattutto nel secondo tempo e grazie ai gol di Rebic e Calhanoglu incamerano 3 punti fondamentali per la corsa all’Europa League. La Roma probabilmente dice addio alla Champions League.

Top 3 Milan :

Kjaer 7,5 Decisamente il migliore in campo. Da quando è arrivato al Milan sembra tornato quello di Palermo. Prestazione maiuscola, non sbaglia praticamente nulla. Sempre in anticipo sugli attacchi (pochi) della Roma. A 3,5 milioni va riscattato subito.

Rebic 6,5 E’ il capocannoniere dei rossoneri e in questo periodo segna in tutti i modi. oggi gol un pò fortunato, ma continua la striscia positiva. Da Gennaio ad oggi 9 gol e pensare che stava per tornare in Germania. Da riscattare.

Calhanoglu 6 Sicuramente non è stata la sua miglior partita (gol sbagliato nel primo tempo), ma si vede che da quando gioca trequartista è un altro calciatore. Si sente a suo agio in quella zona di campo. Non sarà un campione, ma in buon contesto di squadra potrebbe fare molto di più.

Flop 3 Milan:

Bonaventura 5 Non in buona giornata l’ex atalantino. Non incide e Stefano Pioli decide di richiamarlo in panchina. Una partita storta può capitare a tutti.

Castillejo 5 Corre molto su quella fascia ma incide abbastanza poco. Esattamente come per Bonaventura Pioli lo richiama in panchina. Dovrà rifarsi nelle prossime giornate.

Milan Roma 2-0



Top Roma:

Mancini 6,5 Oggi l’unico della Roma che si pone un gradino sopra gli altri, prestazione positiva per l’ex Atalanta, capace di contrastare per più di 70 minuti gli attacchi del Milan.

Flop 3 Roma:

Dzeko 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Sbaglia un gol clamoroso e soprattutto solo fisicamente riesce a farsi valere. Anche a lui può capitare una giornata storta. E’ un grandissimo campione e sappiamo che si rifarà alla grande con gli interessi.

Zappacosta 5 : Era partito abbastanza bene nel primo tempo, mettendo spesso in difficoltà Theo Hernandez. Cala tantissimo nella ripresa e per colpa di un suo errore Rebic può segnare il primo gol.

Pellegrini 5 Più positivo positivo in fase di ripiego che non in fase offensiva. Stagione altalenante per lui, ma può migliorare tantissimo. Ha le qualità, deve essere più continuo.

Vittoria preziosa dei rossoneri in attesa di vedere cosa faranno Napoli, Verona e Parma. Rossoneri che vincono la seconda gara di fila e ora bisogna approcciare bene la gara con la Spal. Roma che subisce una brusca frenata nella corsa Champions, a meno di un crollo dell’Atalanta le speranze diventano poche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS