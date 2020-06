Milan-Roma 2-0 video gol highlights: sintesi 28-06-2020

Il video gol highlights, il risultato e la sintesi di Milan-Roma 2-0, 28° giornata Serie A: un buonissimo primo tempo e una ripresa ancora migliore permettono ai rossoneri di ottenere tre punti d’oro. Il match si decide nell’ultimo quarto d’ora e sono un tap-in di Rebic e un rigore di Calhanoglu a metterlo sui giusti binari.

I rossoneri salgono al sesto posto agganciando momentaneamente il Napoli a quota 42 punti, portandosi anche a -6 dai giallorossi quinti.

La sintesi di Milan-Roma 2-0, 28° giornata Serie A

Dopo una ventina di minuti di noia e tatticismo estremo, i giallorossi collezionano due chance in un minuto: al 19° Mkhitaryan crossa dalla destra per Dzeko, ma Donnarumma intercetta il traversone rasoterra dell’armeno.

Al 20° chance sull’altra fascia Kluivert va sul fondo, rientra sul destro e crossa in mezzo per Dzeko: il bosniaco, aiutato anche da una lieve deviazione di Kessié che mette fuori causa Romagnoli, stacca bene sfiorando però il palo.

Al 27° si vede il Milan: Calhanoglu serve Rebic sulla trequarti e quest’ultimo, visto l’inserimento di Bonaventura, gli offre di tacco un pallone delizioso che l’ex atalantino, però, non riesce a tenere basso mandandolo ben oltre la traversa.

Dopo una decina di minuti di sterile supremazia romanista, al 39° i rossoneri tornano in avanti e sciupano un’occasione clamorosa con Calhanoglu: il turco, appostato sul secondo palo, viene pescato da un bel cross di Hernandez, ma si divora il vantaggio indirizzando male il suo colpo di testa spedendo la sfera fuori.

Gli ultimi minuti del tempo vedono il Milan ancora insidioso, come dimostra la punizione di Calhanoglu deviata in corner da Mirante, ma gli attacchi finali non danno esiti. La prima frazione termina a reti bianche.4

Il secondo tempo inizia con un rischio corso da Mirante, che si fa strappare il pallone da Rebic: per sua fortuna il croato si allunga la sfera.

A metà ripresa, dopo una nuova fase di studio, il Milan sfiora nuovamente il bersaglio per due volte: al 65° con Calhanoglu, che scambia con il nuovo entrato Saelemaekers, entra in area e cerca il primo palo trovando le gambe di Mirante, e al 67° con un sinistro da fuori dell’altro subentrato Paquetà sul quale è ancora bravo l’estremo difensore ospite.

Al 76° un’elaborata azione porta i rossoneri al meritato vantaggio: Paquetà crossa sul secondo palo, Saelemaekers fa da sponda per la bella sforbiciata di Kessié che Mirante respinge ancora, ma Rebic arriva e, dopo un primo tentativo deviato sul palo dal portiere, insacca al secondo tiro da distanza ravvicinato.

I meneghini ora detengono il pallino del gioco e gestiscono la gara cercando il modo di chiuderla il prima possibile, raggiungendo lo scopo al minuto 87 grazie ad Hernendez: il francese sfrutta un rimpallo ed entra in area trovando la gamba di Smalling. Il fallo è netto e il rigore indiscutibile e Calhanoglu lo trasforma impeccabilmente.

Video gol highlights di Milan-Roma 2-0, 28° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Roma 2-0, 28° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (54′ Saelemaekers), Calhanoglu, Bonaventura (54′ Paquetà); Rebic (78′ Leao). Allenatore: Pioli

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante (81′ Pastore); Kluivert (58′ Perez), Pellegrini (81′ Diawara), Mkhitaryan (69′ Perotti); Dzeko (69′ Kalinic). Allenatore: Fonseca

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 76′ Rebic e 88′ rig. Calhanoglu

Ammoniti: Pellegrini, Castillejo, Rebic e Veretout

