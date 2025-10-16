Milan rinnova la partnership con Emirates per altri cinque anni

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo della storica collaborazione con Emirates, che continuerà a essere main sponsor e compagnia aerea ufficiale del club per i prossimi cinque anni. L’accordo, stimato in circa 100 milioni di euro complessivi, garantirà ai rossoneri 20 milioni di euro a stagione fino al 2030.
Una collaborazione che festeggerà i 20 anni nel 2027
Il legame tra Milan ed Emirates è iniziato nel 2007, diventando una delle partnership più longeve del calcio europeo. Dal 2010-2011 il logo della compagnia aerea di Dubai campeggia sulla maglia ufficiale dei rossoneri, accompagnando il club in alcune delle sue stagioni più iconiche, dai successi in Serie A alle notti di Champions League.
Con questo nuovo accordo, il sodalizio tra Milan ed Emirates raggiungerà il ventennale nel 2027, un traguardo che sottolinea la solidità e la fiducia reciproca tra le due realtà.
Le parole del Milan: “Una delle collaborazioni più ammirate del calcio”
Il Chief Commercial Officer del Milan, Maikel Oettle, ha commentato così il rinnovo:
“Il rinnovo della nostra partnership con Emirates rappresenta una delle collaborazioni più storiche e ammirate del mondo del calcio, un percorso condiviso che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà a essere al nostro fianco, aiutandoci a rafforzare le basi solide del Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di tifosi in tutto il mondo, creando esperienze uniche che vanno ben oltre il campo.”
Emirates: “Un legame profondo con l’Italia e i tifosi rossoneri”
Sir Tim Clarke, presidente di Emirates Airline, ha sottolineato l’importanza dell’accordo:
“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con l’AC Milan. Questa collaborazione, fondata su valori condivisi e sulla ricerca dell’eccellenza, ha regalato esperienze indimenticabili a milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro profondo legame con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri alla loro squadra e ai loro giocatori preferiti.”
Un simbolo di continuità e ambizione globale
Il prolungamento dell’accordo con Emirates conferma la strategia di crescita internazionale del Milan, che punta a consolidare il proprio brand a livello mondiale grazie a partnership di alto profilo.
L’intesa rafforza inoltre la presenza globale di Emirates nel calcio, già sponsor di club come Real Madrid, Arsenal e Benfica, ribadendo il ruolo del marchio emiratino come punto di riferimento nel mondo dello sport e del turismo.
Con questo rinnovo, il Milan conferma la propria capacità di attrarre investitori di primo piano, proseguendo un percorso di modernizzazione e stabilità economica che accompagna l’ascesa sportiva del club sia in Serie A che in campo europeo.