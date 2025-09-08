Milan punta al rinnovo di Christian Pulisic: incontro fissato per ottobre

Christian Pulisic - Stadiosport.it

Il futuro di Christian Pulisic al Milan potrebbe presto essere definito. Nonostante il contratto dell’attaccante statunitense sia valido fino a giugno 2027, secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero è fiducioso che il giocatore accetterà una nuova proposta di rinnovo.

Arrivato nell’estate del 2023 dal Chelsea per 20,8 milioni di euro più bonus, Pulisic ha rivitalizzato la sua carriera al San Siro, diventando un punto fermo nello scacchiere rossonero. In due stagioni e mezzo, il numero 11 ha collezionato 103 presenze ufficiali, mettendo a segno 34 gol e fornendo 23 assist, numeri che lo hanno reso uno dei leader tecnici della squadra.

Il contratto attuale prevede anche un’opzione per il prolungamento fino al 2028, ma la dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, punta a blindare il giocatore con un nuovo accordo fino al 2029.

Secondo le indiscrezioni, le trattative si sono arenate negli ultimi mesi, ma il club intende accelerare. L’attuale ingaggio di Pulisic è di circa 4 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe essere ritoccata verso l’alto per convincerlo a firmare. Tuttavia, la questione economica non è l’unico nodo: molto dipenderà anche dal ritorno del Milan in Champions League sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Un incontro decisivo con l’agente del giocatore è previsto per la prossima sosta delle nazionali, in ottobre, momento in cui le parti proveranno a trovare un’intesa definitiva.

Se Pulisic dovesse accettare, il Milan si assicurerebbe uno dei suoi giocatori più decisivi fino al 2029, blindando un talento che ha saputo imporsi come simbolo di continuità e qualità.