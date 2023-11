Milan-PSG 2-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo regalato una grande serata ai tifosi dopo la delusione di sabato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, per 2-1, contro il PSG allenato da Luis Enrique.

Pioli parla della prestazione di stasera: “”Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo giocato con lo giusto spirito. Abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per rimontare una grande squadra. Complimenti ai ragazzi. Era una partita importante per il girone”.

Sabato il Milan ha sbagliato completamente la partita e il risultato ne è stato la logica conseguenza. Certamente stasera il Milan ha regalato una grande gioia ai suoi tifosi.

La testa del Milan però va già sul Campionato, visto che Sabato ci sarà una gara molto importante da affrontare, contro il Lecce.

Per quel che riguarda la Champions League, i rossoneri dovranno dare tutto nella sfida, in casa contro il Borussia Dortmund.

Pioli parla della grande partita giocata da Leao, coronata da un bel gol in rovesciata: “Questo deve essere il suo standard. Può essere un campione, ma dipende solo da lui. Ha fatto una partita eccezionale come tutti, non solo a livello di qualità, ma anche di voglia”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche di Pulisic e si augura che l’americano sia uscito dal campo solo per un crampo.

Oggi ha fatto la differenza anche l’aspetto mentale. Pioli è rimasto sorpreso da Loftus-Cheek. Non credeva che avesse più di 60 minuti nelle gambe, invece l’inglese ex Chelsea ha giocato una gara eccezionale.