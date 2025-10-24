Milan-Pisa: Loftus-Cheek out, Allegri cambia formazione con Gimenez titolare

Gabbia Allegri - Stadiosport.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, Ruben Loftus-Cheek non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi e non farà parte dei convocati del Milan per la sfida di domani contro il Pisa, in programma a San Siro con calcio d’inizio alle 19:45 (18:45 GMT).

Emergenza ancora aperta per i rossoneri

Il Milan, pur restando in vetta solitaria alla classifica di Serie A, continua a convivere con una vera e propria emergenza infortuni. L’unico recuperato è Christopher Nkunku, che torna tra i disponibili dopo aver saltato il successo per 2-1 contro la Fiorentina.

Loftus-Cheek, invece, non è ancora al meglio e resterà fuori insieme a Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñan e Ardon Jashari, tutti costretti ai box.

Le scelte di Allegri

Rispetto alla vittoria contro la Viola, Max Allegri sembra intenzionato a schierare Santiago Gimenez dal primo minuto al fianco di Rafael Leao, per dare maggiore profondità e peso offensivo al reparto d’attacco.

In difesa, è possibile una novità importante: Koni De Winter dovrebbe ricevere la sua prima chance da titolare in stagione, prendendo il posto di Fikayo Tomori, che potrebbe riposare in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Probabile formazione Milan

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers; Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

I rossoneri proveranno così a mantenere il primato in classifica nonostante le numerose assenze, puntando sulla solidità del gruppo e sulla spinta del pubblico di San Siro per superare anche questo nuovo ostacolo.

