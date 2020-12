Milan-Parma Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (12-12-2020)

Ennesimo banco di prova per il Milan di Pioli dopo la qualificazione ai Sedicesimi di Europa League. I rossoneri ospiteranno il Parma di Liverani, a caccia di punti salvezza e con la voglia di battere il Milan.

Dopo la vittoria con lo Sparta Praga gli uomini di Pioli (tra l’altro ex di questa partita) potranno concentrarsi solo sul campionato. Rientrano tutti i titolari a disposizione che giostreranno nel consueto 4-2-3-1.

Il Parma è reduce dalla vittoria in campionato contro il Genoa e dal pareggio contro il Benevento. i ducali vogliono dare continuità al proprio cammino e Liverani schiererà sicuramente la miglior formazione possibile.

Milan-Parma, 11° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Parma:

Rientrano tutti i titolari nelle fila dei rossoneri. L’unico dubbio per Pioli è quello legato alla fascia sinistra, sarà occupato da uno tra Hauge e Diaz, con il primo attualmente favorito. Rebic agirà nuovamente da falso 9, mentre Ibrahimovic lavora per tornare contro il Genoa.

3 ballottaggi per Fabio Liverani, quello legato alla fascia destra con Busi favorito su Iacoponi , quello tra Scozzarella e Brugman (il primo favorito)e quello tra Cornelius e Inglese, con il primo leggermente favorito in questo momento.

Probabili formazioni Milan-Parma:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi , Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella , Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Come vedere Milan-Parma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Parma, valida per la 11° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canali 202 e 249 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Parma, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Parma:

Sono 26 i precedenti in campionato a “San Siro” tra Milan e Parma. Si registrano 17 vittorie del Milan, 6 pareggi e 3 vittorie del Parma. L’ultima vittoria rossonera risale alla scorsa stagione. Al vantaggio di Kurtic rispondono Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2007-08, al vantaggio iniziale di Seedorf rispose Pisanu. L’ultimo successo del Parma risale alla stagione 2013-14, 2-4 con le reti di Rami e Balotelli per il Milan e le reti di Cassano (doppietta), Amauri e Biabiany.

