Milan, ottimismo per Pulisic in Coppa Italia. Gimenez invece preoccupa: rientro ancora rinviato

L’1-0 contro la Lazio ha riportato il Milan in vetta alla Serie A insieme al Napoli, ma in casa rossonera si guarda già ai prossimi impegni, a partire dalla sfida di Coppa Italia che vedrà nuovamente di fronte le due squadre giovedì allo Stadio Olimpico. La novità più importante riguarda Christian Pulisic, escluso dall’ultima gara per un problema muscolare, ma vicino al rientro.

Secondo La Gazzetta dello Sport e Sky Sport Italia, l’attaccante statunitense dovrebbe tornare ad allenarsi tra martedì e mercoledì, aumentando così le possibilità di vederlo almeno in panchina nella sfida contro la Lazio. L’ipotesi più realistica, però, è che il Milan scelga la cautela, rimandando il suo impiego alla partita di Serie A contro il Torino, in programma lunedì 8 dicembre.

La situazione è diversa, e più preoccupante, per Santiago Gimenez. L’attaccante non riesce a completare il percorso di recupero e continua a lavorare a parte rispetto al gruppo. Lo staff medico rossonero teme una possibile ricaduta al problema alla caviglia e non vuole accelerare i tempi, motivo per cui la data del rientro continua a slittare.

L’ultima presenza dell’attaccante risale al 1-1 contro l’Atalanta del 28 ottobre, un’assenza che sta diventando sempre più pesante nelle rotazioni offensive di Massimiliano Allegri, costretto a gestire l’emergenza con prudenza per evitare complicazioni.

Il Milan spera di riavere presto Pulisic per consolidare la corsa al vertice, mentre il caso Gimenez si sta trasformando in una delle incognite più delicate delle prossime settimane.

