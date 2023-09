Milan-Newcastle in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 19-09-2023

Dove vedere Milan-Newcastle, partita valida per la prima giornta dei gironi Champions League, Martedì 19 Settembre ore 18.45. La sfida tra Milan e Tottenham sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in Streaming su Infinity e Now Tv.

La sfida di San Siro si giocherà alle ore 18.45 di martedì 19 Settembre.

Sfida già cruciale per il Milan di Stefano Pioli e il Newcastle di Eddie Howe. La sfida di San Siro, in occasione dell’andata della prima giornata di Champions League promette spettacolo e gol.

Il Milan è reduce dall’umiliante 5-1, incassato nel Derby di Milano, contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Il Newcastle è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brentford allenato da Thomas Frank.

Il Milan ha collezionato 9 punti su 12 nelle prime 4 giornate di campionato.

Il Newcastle ha collezionato 6 punti nelle prime 5 giornate di campionato.

Il Milan recupera lo squalificato Tomori e giocherà al centro della difesa vicino a uno tra Kjaer e Thiaw.

Nelle fila del Necastle dovrebbe giocare titolare Tonali, ieri recuperato per la panchina contro il Brentford.

Come vedere Milan-Newcastle in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Newcastle di Eddie Howe, martedì 19 settembre 2023, alle ore 18.45 in chiaro su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di guardare la partita attraverso il servizio Sky Go scaricando l’app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook. Senza dimenticare che c’è anche l’opzione di NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket ‘Sport’ sarà possibile accedere alla diretta della partita.

La partita tra i rossoneri e la compagine inglese sarà visibile in Streaming anche su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

Milan-Newcastle, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Newcastle:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Tottenham in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Newcastle:

Stefano Pioli dovrebbe schierare il Milan con il 4-3-3. Sarà a disposizione il rientrante Tomori, il quale affiancherà, in difesa, uno tra Thiaw e Kjaer. Per il resto sarà la stessa formazione che ha disputato le prime 4 giornate del Campionato di Serie A.

Eddie Howe schiererà il “suo” Newcastle con il 4-3-3. Trippier e Burn agiranno sulle fasce della difesa. Tonali, Bruno Guimaraes e Joelington formeranno la cerniera di centrocampo. Almiron, Isak e Gordon formeranno il tridente offensivo.

Probabili formazioni Milan-Newcastle:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelington; Almiron, Isak, Gordon.

Precedenti e statistiche Milan-Newcastle:

Si tratta una prima assoluta tra le due compagini. Il Milan ha affrontato formazioni inglesi in 42 occasioni. I dati recitano 11 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte.

Il Newcastle ha affrontato squadre inglesi in 9 precedenti. il bilancio recita 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.