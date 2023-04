Milan-Napoli, Spalletti: “Osimhen? Si può fare risultato anche senza di lui. Da valutare Raspadori per domani”

rAlla vigilia del match di Champions League tra Milan e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli è pronto per la sua serata storica. Per la prima volta, è ai quarti di finale e di fronte avrà il Milan. Una sfida tutta italiana ed un esordio che lascia un po’ l’amaro in bocca ai partenopei. Da un lato c’è la voglia di rivalsa dopo il 4-0 in campionato, dall’altra c’è tanta emergenza specie in attacco. Non solo Osimhen non è riuscito a recuperare, ma neanche Simeone.

Come se non bastasse, ci sono problemi anche per Raspadori. Davvero grande emergenza in attacco per Spalletti che dovrà adattarsi con gli uomini che ha. Questo, però, non deve rovinare la bellissima serata che sarà per gli azzurri, contro un avversario di tutto rispetto. Non è la prima volta che il Napoli fa a meno di Osimhen e Spalletti pretende che tutti diano il massimo.

L’obbiettivo è quello di ritrovare l’entusiasmo affievolito dopo la brutta sconfitta in casa. Già la vittoria di Lecce ha acceso qualche luce nel gruppo. Ci deve essere un lavoro costante sulla squadra ed avere la giusta mentalità per questo tipo di palcoscenico e per questo tipo di partite che sono fondamentali per la crescita anche di ogni giocatore.

Le partite di Champions hanno tutt’altro approccio. Il Milan non sarà sicuramente quello che ha sofferto in campionato come contro l’Empoli, ma volerà sulle ali dell’entusiasmo. Le sfide in Europa sono sempre molto difficili, secondo il tecnico, ed è per questo che servirà l’aiuto di tutto anche dei supporters che coloreranno di azzurro Milano.