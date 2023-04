Milan – Napoli in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni Champions League

Dove vedere Milan-Napoli, partita valida per i Quarti di finale di andata di Champions League , mercoledì 12 Aprile ore 21.00. La sfida tra Milan e Napoli sarà trasmessa in diretta TV ed in Streaming in esclusiva su Amazon Prime.

Il Big match dei quarti di Finale di Champions League tra Milan e Napoli si giocherà alle ore 21.00 di mercoledì 12 aprile a San Siro e si prevede il tutto esaurito.

Milan-Napoli, Quarti di Finale d’andata di Champions League

Sfida cruciale per il Milan di Stefano Pioli e per il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Milan è reduce dallo 0-0 ottenuto in casa contro l’Empoli allenato da Paolo Zanetti venerdì scorso. I rossoneri dopo la goleada fatta al Maradona proprio contro il Napoli dove hanno vinto 4 a 0 non sono andati oltre il pareggio a reti bianche a San Siro contro i toscani.

Momentaneamente i rossoneri in Serie A sono al 4° posto in classifica, con 52 punti conquistati in 29 giornate di Serie A.

Il Napoli è reduce dal successo per 2 a 1 in trasferta contro il Lecce allenato da Marco Baroni. I partenopei dopo la sconfitta contro il Milan in casa sono subito ripartiti con la marcia giusta in campionato e hanno 16 punti di vantaggio sulla seconda che è la Lazio. Gli azzurri sono primi in classifica, con 74 punti conquistati in 29 giornate di Serie A.

Ora per la squadra di Spalletti l’obiettivo è proseguire il cammino in Champions League dove sin qui ha avuto un cammino impeccabile vincendo la fase a Gironi davanti al Liverpool e battendo negli ottavi i tedeschi dell’ Eintracht Francoforte sia all’andata che al ritorno.

Nel Milan Pioli ritrova Kjaer, Diaz, Krunic, Leao e Giroud che torneranno titolari.

Nel Napoli Spalletti dovrà valutare le condizioni di Osimhen e Simeone che restano in dubbio sino alla fine.

Come vedere Milan-Napoli in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan-Napoli

Milan-Napoli Data: 12 Aprile

12 Aprile Orario: 21.00

21.00 Canale tv: –

Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il e il Napoli di Luciano Spalletti, mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 in esclusiva su Amazon Prime tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

La telecronaca di Milan-Napoli sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Amazon Prime trasmette sempre la miglior partita del Mercoledì di Champions League in ogni turno della competizione fino alla semifinale.

La Diretta pre partita di Milan-Napoli su Prime Video inizierà dalle 19:30 e ci sarà una grande squadra di commentatori ed esperti in diretta da San Siro.

Una sfida decisiva per il passaggio alle Semifinali di Champions League per Milan e Napoli.

Gli Highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì e mercoledì saranno disponibili a partire dalle 23:15 del mercoledì sera.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Napoli:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Napoli in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Napoli:

Stefano Pioli schiererà la “sua” squadra con il 4-2-3-1. Kjaer tormerà titolare in coppia con Tomori. La trequarti sarà totalmente rivoluzionata rispetto al campionato. Diaz, Krunic, Leao partiranno titolari alle spalle di Giroud.

Luciano Spalletti schiererà la “sua” squadra con il 4-3-3. Da valutare le condizioni di Osimhen e Simeone . Ad oggi il tridente d’attacco sarà composto dal trio Lozano, Raspadori (falso 9) e Kvaratskhelia. Se Osimhen e Simeone dovessero recuperare, partiranno dalla panchina.

Probabili formazioni Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Leao, Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.