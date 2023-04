Milan-Napoli, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questa Champions”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League fra il “suo” Milan e il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Il Milan dovrà cercare di fare una grande partita, anche se sarà molto difficile. Servirà grande attenzione.

Come dichiarato da Pioli, non bisogna guardare alle gare di campionato. La Champions League è un’altra storia. Si tratta di una sfida che si gioca sull’arco dei 180 minuti. Non c’è una favorita e non c’è chi ha più più o meno pressioni. A questo punto della competizione, tutte le migliori 8 avranno pressioni.

L’ex allenatore di Lazio e Inter parla della partita di domani e delle eventuali scelte del Napoli: “Non so che scelte farà Spalletti, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o ci aspetteranno. I miei ragazzi devono leggere le diverse situazioni e trovare gli spazi”.

Il Napoli sarà temibile anche senza Osimhem. Da notare che gli azzurri, tranne una partita, senza il centravanti nigeriano le hanno vinte tutte. La gara è stata preparata allo stesso modo, non cambia o meno la presenza di Osimhem.

Milan-Napoli, Quarto di Finale d’andata di Champions League

Pioli sottolinea un aspetto importante: “Interpretare la partita con i nostri concetti”. Questo dovrà cercare di fare la formazione rossonera, nel big match di domani sera.

Il tecnico milanista descrive la squadra azzurra: “Il Napoli ha fatto più gol in Champions e vinto più partite in Champions dopo il Bayern. Forse potremo aspettarci qualcosa di diverso dal Napoli, dovremo essere bravi a capirli”.

La rosa del Milan è al completo, come annunciato dallo stesso allenatore del Milan, anche Kalulu è recuperato e sarà normalmente a disposizione.

La stagione del Milan verrà valutata a fine stagione. Solo lì si tireranno le somme definitive per quel che riguarda i rossoneri. Pioli si aspetta un grande entusiasmo e supporto da parte dei tifosi e di San Siro.