Milan-Napoli 1-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Se giochi così non puoi perdere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del “suo” Milan, contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Il tecnico rossonero, nonostante la buona prestazione della squadra, non è per nulla contento: “Non sono soddisfatto e non lo devono essere nemmeno i giocatori. Se giochi così non puoi perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. . Il calcio però è così, impareremo anche da questa serata. “.

Certamente sono stati commessi degli errori anche in fase difensiva. In occasione del gol di Simeone, il Milan non ha riempito bene l’area di rigore, mentre sul rigore pesa l’ingenuità di Dest. L’allenatore del Milan invita la sua squadra ad essere più determinata in certe situazioni della partita.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Per quel che riguarda le sostituzione, Pioli afferma che Kjaer è stato sostituito perché ammonito. Mentre Calabria è stato tolto a causa di un affaticamento muscolare al flessore della gamba.

L’ex tecnico di Lazio e Inter si sofferma anche sulla prestazione di De Ketelaere: “Ha fatto la miglior prestazione stagionale. Gli va dato tempo di capire un campionato nuovo. A me è piaciuto, sono contento di quello che ha fatto. Si sta inserendo sempre meglio”