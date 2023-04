Milan-Napoli 1-0, Voti, pagelle e analisi, Bennacer decide la sfida di San Siro

Bennacer è il marcatore della serata e grazie ad un suo gol, il Milan si aggiudica la partita d’andata. Da ricordare dei grandi interventi di Maignan e 2 traverse colpite da Kjaer e da Elmas. Espulso nella ripresa Anguissa e ammonito Kim, che diffidato, salterà il ritorno.

Top 3 Milan:

Bennacer 7 Parte male, timido e perde qualche pallone di troppo. Poi però si riprende e mostra la nostra solita personalità. Il gol è la gemma della serata alla sua prestazione.

Maignan 8 Decisamente il migliore in campo. Parate incredibili, ma quella più bella è certamente l’intervento su Di Lorenzo. Un salvataggio da autentico felino.

Diaz 6,5 E’ protagonista nell’azione che avvia il gol di Bennacer, ma non si limita a questo. E’ la scheggia impazzita della trequarti rossonera. Mostra tecnica e rapidità nello stretto.

Flop Milan:

Rebic 5 Entra veramente male in campo. Il Napoli è anche in inferorità numerica e nonostante ciò il croato appare come un corpo estraneo alla squadra, perdendo tantissimi palloni e sbagliando sempre l’ultimo passaggio.

Milan-Napoli 1-0, Quarto di Finale d’andata di Champions League

Top 3 Napoli:

Di Lorenzo 6,5 Gioca come sempre una grande partita. Altissimo rendimento per il terzino azzurro e solo un grande Maignan gli nega la gioia del gol.

Kim 6,5 Si dimostra la solita roccia, anche se rischia spesso il cartellino e alla fine lo prende e salterà il ritorno. Fisicamente e nel gioco aereo è un gigante, non lascia scampo agli avversari.

Rrahmani 6,5 Gioca anche lui una buona partita. Bravo e puntuale nell’anticipo, riesce anche a far ripartire l’azione del Napoli.

Flop 3 Napoli:

Anguissa 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Appare troppo nervoso e l’espulsione che rimedia è la fotografia della sua partita.

Kvaratskhelia 5 Ha come sempre degli ottimi spunti e mostra assaggi della sua tecnica. Appare però nervoso e inconcludente in molte giocate.

Lozano 5 Non una grande partita per l’esterno di Luciano Spalletti. Non appare ispirato come in altre occasioni e viene levato nel corso della ripresa.

Il Milan vince, ma la qualificazione è tutta aperta. Da valutare come si presenteranno entrambe le formazioni (Osimhen e Simeone da valutare). Certamente i rossoneri non possono abbassarsi in 11 vs 10, questo non va bene. Il Napoli avrebbe meritato di più sul piano del gioco, ma ha trovato sulla sua strada un grande Maignan. Ritorno apertissimo al San Paolo.