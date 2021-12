Milan-Napoli 0-1, post-partita Spalletti:”Vittoria sofferta ma fondamentale. Abbiamo creato tante occasioni per il raddoppio”

Impresa del Napoli che vince 1-0 contro il Milan a San Siro. Il gol di Elmas al minuto 5 fa guadagnare i tre punti ai partenopei che si avvicinano all’Inter e raggiungono a pari punti proprio i rossoneri. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Napoli corsaro a San Siro. Sicuramente una sfida importante in quanto scontro diretto contro il Milan di Stefano Pioli. Le squadre partivano ad armi pari viste le numerose assenze da una parte e dall’altra. Gli azzurri partono subito fortissimo ed infatti riescono a trovare subito il vantaggio con un colpo di testa perfetto di Elmas. Il Napoli continua a costruire ma il Milan alza la guardia e copre tutte gli spazi.

Quando tutto stava per finire arriva il momentaneo pareggio di Kessie. Il gol, però, viene annullato dopo un consulto al VAR per un fuorigioco di Giroud. Il Napoli, dunque, espugna il Meazza. Luciano Spalletti può definirsi sicuramente soddisfatto anche dopo il bruttissimo KO interno contro l’Empoli della scorsa giornata. La squadra ha giocato molto bene poi è normale un calo di tensione.

La fisicità di due attaccanti come Ibrahimovic e Giroud ha sicuramente reso la vita difficile ai difensori azzurri. Nonostante ciò, ci sono state tantissime palle crete per il raddoppio che alla fine non sono state concretizzate, come quella di Petagna a tu per tu con Maignan. La costruzione dal basso è stata l’arma vincente per la squadra che ha portato ad una grandissima organizzazione anche dal punto di vista del gioco.

Petagna poi è stato sostituito ed il Milan, con l’entrata di Ounas, ha trovato più spazi. L’aggressività del Milan è stata molto forte ma Spalletti è soddisfatto di come Lobotka è riuscito a smorzarla. Il risultato, però, è fondamentale e ha ridato morale alla squadra che in campionato veniva da diversi risultati non positivi.

Adesso la bella prestazione di San Siro dovrà essere ripagata nell’ultima gara del 2021. Mercoledì, nel turno prenatalizio, al Maradona arriverà lo Spezia. Non bisognerà sottovalutare l’avversario, come successo contro l’Empoli, ma bisognerà ritrovare la stessa intensità della partita di stasera.

