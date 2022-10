Milan-Monza dichiarazioni post-partita Pioli: “Rebic con Origi? C’è questa possibilità domani”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Monza allenato da Raffaele Palladino.

Pioli prima cosa di tutto dimostra la massima vicinanza sua e della squadra nei confromti di Theo Hernandez e alla compagna Zoe, che in questi giorni hanno subito una rapina in casa e inoltre conferma il rientro nel Milan di Maignan a Gennaio. Procede bene il recupero di Ibrahimovic, ma la strada è ancora lunga.

L’allenatore del Milan parla anche della possibilità che domani giochino Origi e Rebic: “C’è questa possibilità, ma deciderò domani mattina”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter conferma il recupero in vista della partita contro il Monza di Kjaer in difesa e De Ketelaere sulla trequarti. Inoltre Pioli non esclude il riposo di Tatarusanu in vista della partita di domani.

Il tecnico dei rossoneri parla anche del prossimo avversario, il Monza: “E’ una squadra che difende bene in maniera aggressiva, ma palleggia anche bene con giocatori di qualità in mezzo al campo. Hanno caratteristiche complete, stanno facendo bene con Palladino, arrivano con grande entusiasmo. Saranno molto motivati”.

L’allenatore del Milan parla anche di questioni tattiche. De Ketelaere può giocare in tutte le zone della trequarti e può farlo anche insieme a Diaz. Vranchx viene ritenuto dal tecnico emiliano più simile a Tonali rispetto che a Bennacer e può essere schierato in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra.

Pioli è concentrato esclusivamente sulla gara di domani e non pensa minimamente alla sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria: ” La squadra è concentrata, non abbiamo parlato di martedì. Pensiamo solo a domani.

Nessuna gara va sottovalutata. Ogni partita è importante e va affrontata al meglio delle proprie possibilità. Bisogna sempre cercare di partire con il piede giusto in tutte le partite.

Con il calendario stretto e il dover affrontare 7 partite in 22 giorni fa capire che nessuno potrà giocare tutte le partite. Altrimenti il rischio degli infortuni è elevato.