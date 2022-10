Milan-Monza 4-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “Andiamo avanti con i nostri principi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il successo del “suo” Milan contro il Monza allenato da Raffaele Palladino.

Pioli ha commentato così il successo contro la squadra brianzola: “Potevamo gestire un po’ meglio il pallone nel primo tempo facendoli correre un po’ di più però è andata bene. La squadra ha cominciato bene la partita: ha rischiato poco e costruito molto.

L’allenatore emiliano vuole che la sua squadra vada avanti così, con questi stessi principi di gioco.

Certamente ottima la partita di Brahim Diaz, autore di una fantastica doppietta. L’ex calciatore di Manchester City e Real Madrid, esattamente come Dest, è stato costretto ad uscire per un affaticamento muscolare, il quale non sembra nulla di grave.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Nonostante il clamoroso errore di De Ketelaere, l’ex tecnico di Lazio e Inter crede nelle sue potenzialità. Ha qualità, ma deve crescere e migliorare il suo gioco con quello della squadra rossonera.

Il tecnico rossonero esalta anche la prova di Origi, oggi autore di un gol e di un assist: “Lo ritengo un grandissimo attaccante. È completo. Ci è mancato tanto, abbiamo dovuto spingere Oli a giocare tanto. È completo, si muove, va in profondità, ha fisicità, vince i duelli aerei: è un giocatore forte”.

L’allenatore del Milan evidenza anche il lavoro prezioso fatto oggi da Messias. In fase difensiva ha recuperato tantissimi palloni, i quali hanno pesato nell’economia della partita.

Pioli evidenza l’importanza di avere una rosa lunga e profonda. Si giocano tante partite e il turnover è necessario e soprattutto in un grande club come il Milan deve essere accettato da tutti. Non ci sono titolari e riserve, ma tutti sono titolari.