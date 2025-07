Milan-Liverpool in diretta da Hong Kong: dove vederla e probabili formazioni

Prosegue il tour estivo del Milan di Massimiliano Allegri, che domenica 27 luglio 2025 affronta il Liverpool nella seconda amichevole asiatica della propria preparazione. Dopo il match con l’Arsenal deciso ai rigori, i rossoneri cercano ulteriori risposte in vista dell’esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia contro il Bari. La partita si disputa in un contesto suggestivo: il nuovo Kai Tak Sports Park di Hong Kong, impianto da 50.000 posti costruito sull’area del vecchio aeroporto internazionale.

Un test di prestigio nel segno della memoria e del futuro

Il match si carica di significato per i Reds, ancora scossi dalla tragica scomparsa dell’attaccante Diogo Jota, deceduto pochi giorni fa in Spagna insieme al fratello André. L’ambiente inglese onorerà il ricordo del portoghese con una fascia celebrativa e un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.

Dal punto di vista tecnico, Allegri continua a testare la difesa a tre, già vista contro i Gunners, e punta a consolidare automatismi in un gruppo in fase di completamento. In campo dovrebbero esserci volti noti e qualche novità: tra questi Terracciano in porta, Saelemaekers largo a sinistra e Ricci in regia. L’atteso Luka Modric, annunciato nelle scorse ore come nuovo innesto, non è ancora aggregato al gruppo e raggiungerà i compagni direttamente in Australia.

Orario e dove vederla in TV e streaming

Partita: Milan-Liverpool

Milan-Liverpool Data: Domenica 27 luglio 2025

Domenica 27 luglio 2025 Orario d’inizio: 20:30 (ora italiana)

20:30 (ora italiana) Stadio: Kai Tak Sports Park, Hong Kong

Diretta TV:

La sfida sarà trasmessa in diretta su Milan TV, disponibile:

su Sky al canale 230

al canale su DAZN, cercando “Milan TV” nella barra di ricerca

Diretta streaming:

La partita è disponibile anche in streaming live per gli abbonati:

su DAZN , tramite app o sito

, tramite app o sito su Sky Go , se incluso nel pacchetto

, se incluso nel pacchetto tramite smart TV, Chromecast, Fire Stick, console e dispositivi mobili

Probabili formazioni Milan-Liverpool

📌 Milan (3-5-2):

Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Saelemaekers; Leao, Pulisic

📌 Liverpool (3-4-2-1):

Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Nyoni, Ngumoha; Salah, Wirtz; Nunez

Approfondimenti dal ritiro rossonero

La tournée asiatica del Milan non è solo preparazione atletica, ma anche occasione di promozione del brand e aggregazione del gruppo. Il club sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a un nuovo esterno sinistro, un centrocampista dinamico e una punta di movimento. L’obiettivo è completare gli innesti entro tre settimane per presentarsi competitivi all’inizio della stagione ufficiale.

E dopo il Liverpool… tappa australiana

Il viaggio estivo del Milan proseguirà poi in Australia, dove i rossoneri affronteranno il Perth Glory prima del rientro in Italia. Il match con il Liverpool rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per testare condizione fisica, adattabilità al nuovo modulo e inserimento dei nuovi arrivi.

Segui Milan-Liverpool in diretta: calcio d’estate, emozioni reali

Tra ricordi dolorosi e nuove speranze, Milan-Liverpool promette spettacolo, intensità e segnali importanti in vista di un’annata che si preannuncia piena di ambizioni per entrambe le squadre. Un appuntamento da non perdere per i tifosi italiani e internazionali, trasmesso in esclusiva dai canali ufficiali del club rossonero.