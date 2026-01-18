Milan – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 21° Giornata

Dove vedere Milan – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 21° Giornata Serie A, Domenica 18 Gennaio ore 20:45.

Con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter nella corsa Scudetto e portarsi a -3 dai nerazzurri il Milan ospita il Lecce domenica sera a San Siro in una sfida di Serie A che sulla carta sembra favorevole ai rossoneri.

I salentini tornano a giocare a San Siro dopo la sconfitta rimediata mercoledì contro l’Inter per 1 a 0 mentre il Milan arriva con fiducia dopo la rimonta che ha permesso alla squadra di superare il Como sempre mercoledì per 3 a 1.

Formazioni Ufficiali di Milan – Lecce:

Dove vedere Milan – Lecce in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Milan – Lecce di Domenica 18 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Milan – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Giovedì nel recupero del match contro il Como il Milan ha vinto il derby lombardo in rimonta per 3 a 1.

I lariani sono passati in vantaggio e hanno sfiorato il raddoppio ma Mike Maignan si è reso protagonista di un intervento straordinario: una parata ravvicinata che ha cambiato l’inerzia del match e acceso la reazione rossonera.

Nonostante abbia lasciato il possesso agli avversari e concesso ben 18 tiri, il Milan è stato cinico nelle ripartenze, colpendo nei momenti chiave. Christopher Nkunku ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, mentre Adrien Rabiot ha firmato una doppietta decisiva che ha consegnato ai rossoneri l’ennesima vittoria in rimonta.

Dopo quest’ultimo successo, arrivato ancora una volta ribaltando la situazione, considerando anche le rimonte finali che avevano portato pareggi contro Genoa e Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha raggiunto un dato impressionante: 13 punti conquistati da posizione di svantaggio, il miglior bottino dell’intera Serie A.

Questa capacità di non arrendersi sta mantenendo vive le ambizioni Scudetto e, allo stesso tempo, alimenta una lunga serie positiva: l’ultima sconfitta in campionato del Milan risale infatti alla prima giornata.

Un rendimento che ha permesso ai rossoneri di eguagliare la migliore striscia d’imbattibilità in campionato dal 2004, con l’obiettivo ora di avvicinarsi al record di 23 partite consecutive senza perdere stabilito nella stagione 1992-93 sotto la guida del leggendario Fabio Capello.

Anche i precedenti sorridono al Milan, che ha vinto 15 delle ultime 19 partite casalinghe contro il Lecce: un dato che lascia pensare a un altro passo in avanti domenica a San Siro. Tuttavia, in questa stagione la squadra di Allegri ha già dimostrato di poter andare in difficoltà contro avversarie sulla carta più abbordabili, un dettaglio che invita comunque alla prudenza.

Come arriva il Lecce:

Dopo il 2-0 incassato nella gara d’andata, il Lecce arriva a questa sfida con un bilancio recente molto pesante contro il Milan: i salentini hanno vinto soltanto una delle ultime 28 sfide di campionato contro i rossoneri, e quell’unico successo risale a quasi vent’anni fa.

La lotta salvezza del Lecce continua anche in questo weekend, con un nuovo viaggio nella “seconda città d’Italia” a pochi giorni dalla sconfitta rimediata contro l’Inter. La classifica resta delicatissima: la squadra di Eusebio Di Francesco è appena sopra la zona retrocessione e non può permettersi altri passi falsi.

L’avvio di 2026 è stato lento e complicato, con un solo punto raccolto finora e tante difficoltà nel trovare continuità.

Nell’ultima settimana, il Lecce è stato battuto da una diretta concorrente come il Parma dopo essere rimasto in nove uomini, prima di cedere ancora a San Siro. Contro l’Inter i giallorossi hanno resistito con orgoglio per 77 minuti, ma alla fine hanno perso 1-0 senza riuscire a completare la sorpresa.

Nonostante una fase difensiva spesso coraggiosa, il problema principale resta la produzione offensiva: la prestazione in attacco è stata ancora una volta troppo timida e, dopo l’ennesima partita senza segnare contro l’Inter, il Lecce si trova all’ultimo posto nella classifica dei gol realizzati in Serie A.

Pronostico Milan – Lecce:

Il nostro pronostico è Milan-Lecce 3-0.

Nonostante il Milan abbia saputo battere avversarie di livello simile o diretto, come dimostrato anche dalla vittoria recente contro il Como, i rossoneri hanno pareggiato quattro delle ultime cinque partite disputate contro squadre bloccate nelle ultime cinque posizioni della Serie A. Un dettaglio che racconta come, in questa stagione, Allegri non sia sempre riuscito a chiudere facilmente le gare contro le formazioni più in difficoltà.

In questo caso però il Lecce è apparso piuttosto sterile e poco incisivo contro l’Inter, e inoltre dovrà fare i conti con assenze pesantissime in difesa, visto che metà reparto arretrato sarà fuori per squalifica. Con queste condizioni, la partita rischia di diventare complicata fin dai primi minuti e potrebbe trasformarsi in un’altra serata di lavoro intenso per il portiere Wladimiro Falcone, spesso tra i più impegnati e decisivi della squadra salentina.

