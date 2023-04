Milan-Lecce, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Ibra è convocato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Lecce allenato da Marco Baroni.

Pioli dichiara che la squadra dovrà dare il massimo in queste ultime giornate di campionato, in modo da poter chiudere bene la stagione in campionato.

L’allenatore dei rossoneri parla dei giocatori a disposizione della sfida di domani: “Zlatan è convocato. Autonomia limitata, sta bene. Non ci sarà Giroud che ha un problemino al tendine del polpaccio, al quale è stato molto tartassato e oggi ha preso un colpo Pobega, vediamo domani”.

Il Lecce non va sottovalutato. E’ un avversario che ha messo molto in difficoltà il Milan nella gara d’andata. Il Milan dovrà giocare il suo calcio, indipendentemente da chi entrerà in campo nel match di domani.

Parlando della formazione di domani, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “Ho osservato molto i miei giocatori dopo una partita così, mi sembra che stiano tutti e sceglierò la formazione migliore domani e anche i cambi nel corso della gara”.

Il Milan dovrà avere l’approccio giusto per fare bene con il Lecce. Deve esserci fiducia nell’atteggiamento. Bisogna fare tanti tanti punti da qui al termine del campionato. Il Lecce è una squadra molto veloce. Bisognerà non perdere tanti palloni.

Pioli non vuole pensare all’Inter. Si penserà alla Champions League solo al momento opportuno. Saranno due gare emozionati.

L’allenatore rossonero loda Calabria: “Ho grandissima rispetto di lui come persona e calciatore, ha un intelligenza incredibile in campo”.