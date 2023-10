Milan-Juventus, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Recuperiamo Krunic e Kalulu”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Campionato tra il “suo” Milan e la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico rossonero parla del Big Match di domani sera: “Milan-Juve è una grande sfida. La lotta per lo scudetto per il momento si rivolge a quattro squadre. Gli avversari sono una squadra costruita per vincere”.

In vista di domani sono recuperati Kalulu e Krunic, mentre saranno indisponibili Sportiello e Chukwueze. Loftus-Cheek è guarito dalla lesione muscolare che ha avuto ma non è ancora al 100%, quindi sarà assente. Pioli spera di averlo a disposizione per le prossime gare.

Il Milan dovrà cercare di concedere poche soluzioni di gioco alla Juventus. Il Milan dovrà riuscire ad avere il giusto atteggiamento in campo. In cm il Milan perde qualcosa rispetto agli avversari e dovrà essere bravo a non farsi sorprendere. Servirà essere compatti senza palla e precisi con il pallone ai piedi.

Ovviamente le caratteristiche del Milan possono cambiare in base allo schieramento offensivo dei bianconeri e alle sue caratteristiche.

La prima soluzione al posto di Chukwueze è sicuramente Romero, il quale sa giocare in quella posizione. Ci sarebbe anche Okafor, ma lui si trova meglio a giocare sulla fascia sinistra. Anche Musah potrebbe giocare in quella posizione, con altre caratteristiche.

Il tecnico rossonero, a domanda specifica, parla della situazione legata alle scommesse: “Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. È chiaro che il nostro pensiero va a Sandro che è stato un giocatore nostro fino a poco tempo fa. Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha commesso. Mi piacerebbe giudicarlo per come riuscirà a superare questo momento, per la la voglia che avrà nel voler trasformare questa situazione negativa in qualcosa di positivo per lui e magari che possa diventare un esempio. Se a Sandro volevo bene 10 ora gli voglio bene 100. Sarò sempre al suo fianco e proverò ad aiutarlo”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche di Federico Chiesa: “Ha uno strappo incredibile e una conclusione importante: se dovesse giocare lui, cambia le dinamiche del gioco della Juve. Non è una punta vera, è una seconda punta che preferisce aprirsi a sinistra”.

Pioli loda Adli per le partite che sta disputando: “Ha grande volontà e intelligenza, sa stare bene in campo. Deve capire in che posizione gioca, deve prendersi meno rischi”.

Sul tema delle assenze, l’allenatore del Milan sottolinea come vorrebbe avere tutti i calciatori, sempre, a disposizione per le partite. Ma chi sarà presente dovrà dare tutto e farsi valere in campo.