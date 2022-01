Milan-Juventus, dichiarazioni pre partita Pioli: “Bennacer è a disposizione per domani”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia dell’importante sfida di campionato, tra il suo Milan e la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

L’allenatore rossonero sottolinea ovviamente l’importanza di questa sfida di cartello, tra due delle squadre più forti d’Italia.

Pioli parla anche di alcuni rientri in squadra: “Sono tre rientri importanti quelli di Calabria, Bennacer e Romagnoli. Isma si è allenato solo stamattina con la squadra ma sta bene. L’ex allenatore di Lazio e Inter sottolinea anche il fatto, che Diaz dovrà recuperare al più presto la condizione e la brillantezza di inizio stagione.

Sul mercato è lo stesso Pioli a dichiarare che se ci sarà qualche opportunità per migliorare la squadra, la società non si tirerà sicuramente indietro.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Parlando degli avversari, il tecnico milanista sottolinea: “La Juve è cresciuta ed è in un momento positivo. Ci sarà da combattere pallone su pallone e centimetro per centimetro”

La squadra rossonera dovrà essere determinata e dare tutto in campo. Solo così si potrà disputare una grande partita.

Parlando di Messias, Pioli afferma che può giocare da trequartista, ma il ruolo in cui rende meglio è l’esterno destro. Ibrahimovic potrebbe essere arretrato nel ruolo di trequartista gara in corso, magari con una punta davanti allo svedese. Momentaneamente, giocherà uno tra Leao e Rebic, ma nel corso della sfida, potrebbe esserci spazio per altre soluzioni.

Leao sta crescendo, ma come dichiarato dallo stesso allenatore rossonero, dovrà continuare a farlo, per raggiungere un livello altissimo.

