Pronostico Milan – Juventus, 08-10-2022, 9^ giornata Serie A

Si infiamma il Sabato della Serie A.

Per la 9^ giornata, giorno 08-10-2022, fischio d’inizio ore 18, il Milan di Stefano Pioli ospita la Juventus di Max Allegri in una grandissima classica del calcio italiano.

Supersfida alla quale i due club arrivano in situazioni un pò differenti.

Rossoneri con l’infermeria piena e con il morale non proprio alle stelle, dopo il primo KO esterno stagionale nonché la prima sconfitta in Champions League in stagione, il netto 3-0 in casa del Chelsea.

Ma pur tuttavia motivati a fare benissimo in questo big match, considerate anche le parole nella conferenza stampa prepartita del tecnico Pioli.

Bianconeri non meno motivati, dopo le 2 vittorie consecutive in stagione, entrambe in casa ed entrambe segnando 3 reti, il 3-0 al Bologna e il 3-1 nell’ultimo impegno stagionale, la terza di Champions contro il Maccabi.

Questa ultima vittoria citata è stata particolarmente importante, essendo la prima in questa Champions.

Juve che, a differenza dei diretti avversari, anzi, recupera alcuni infortunati, in primis il lungodegente Chiesa, che potrebbe perciò essere a disposizione.

Tuttavia mancherà, sempre per squalifica, un Di Maria in forma strepitosa.

Pronostico e migliori quote Milan-Juve.

Molto banalmente, come accade per quasi tutti i big match, è un pronostico decisamente complicato.

Nonostante le tante assenze, i bookmakers danno comunque i rossoneri abbastanza favoriti: quota massima per il segno 1 a 1.91 con Betway, quota più alta per il segno 2 addirittura più del doppio, 4.5 con “Unibet”.

I rossoneri propongono un calcio che sa coniugare molto bene accortezza ed aggressività offensiva.

La Juve ha ancora un non totalmente irrisolto problema di svagatezza in fase difensiva, fattore che diventa problematico anche in partite che i bianconeri vincono anche con distacco.

Fattore questo che potrebbe essere determinante in una certa misura.

Anche se, come detto, il Milan avrà ancora un certo numero di assenze.

Potremmo aspettarci una gara accorta, con non molti gol, in quanto le due squadre potrebbero giocare una prestazione studiata e accorta.

Un2.5 a 1.67, GG a 1.88, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Milan-Juve.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Precedenti e statistiche Milan-Juve.

Una sfida leggendaria, fra due fra le squadre più vincenti della storia del calcio italiano.

Infiammata nell’ultimo decennio dall’episodio del gol di Muntari nel big match scudetto del 2012.

Poi diverse altre sfide interessanti, ultima vittoria bianconera l’1-3 del Gennaio 2021 con Chiesa grande protagonista, autore di una doppietta, anche allora Milan decimato dagli infortuni.

Ultima vittoria rossonera nel Luglio 2020, nell’anno del Covid, 4-2 in incredibile rimonta dopo il doppio vantaggio bianconero con Rabiot e Cristiano Ronaldo, in evidenza Leao e Rebic.

Lo scorso anno uno 0-0 inguardabile !