Milan-Juventus 0-1, Voti, pagelle e analisi, La Juventus grazie a Locatelli espugna San Siro

E’ finita con la vittoria della Juventus di Massimiliano Allegri, il big match della 9° Giornata di Campionato. Da segnalare l’espulsione di Thiaw sul finale del primo tempo. Nella ripresa, una conclusione di Locatelli, deviata da Krunic, regala ai bianconeri 3 punti importanti in classifica.

Top 3 Milan:

Mirante 7 Migliore in campo del Milan. Due grandi parate nel finale su Vlahovic non fanno risultare più pesante il passivo. L’ex Roma ha giocato benissimo, non gli si può rimproverare nulla.

Musah 6,5 Gioca bene, fa sempre il suo dovere e spesso la sua velocità crea apprensione ai bianconeri, nel corso del primo tempo.

Tomori 6,5 L’ultimo, insieme a Mirante, ad arrendersi. In difesa non sbaglia praticamente mai. Fino all’espulsione di Thiaw, era stato praticamente perfetto. Nella ripresa tiene botta, ma da solo non può fare molto.

Flop 3 Milan:

Thiaw 3 Ha condizionato tantissimo la sua partita. Quell’espulsione è un grave errore, che un difensore come lui non può concedersi, specialmente al 40° del primo tempo. Deve ancora crescere.

Krunic 5 Entra malissimo in campo. Non solo, in maniera involontaria, indirizza il tiro di Locatelli in porta, ma sbaglia una quantità industriale di palloni.

Reijnders 5 Brutta partita per lui. Forse la peggiore in rossonero, insieme al Derby. Lento, prevedibile, non è serata per lui.

Top 3 Juventus:

Locatelli 7,5 Migliore in campo. Gioca una grande partita di personalità. Il gol bello e anche un pò fortunato è la ciliegina sulla torta.

Szczesny 6,5 Compie la parata decisiva su Giroud. Grande intervento del portiere ex Arsenal, che si fa trovare pronto ne momento decisivo.

Breemer 6,5 E’ l’unico che riesce a tenere e limitare Leao quando parte. Grande partita per l’ex Granata che fa valere tutta la sua fisicità ed esplosività.

Flop 3 Juventus:

McKennie 5,5 Ci mette la corsa, ma per il resto tanti errori in mezzo al campo con molti palloni sanguinosi persi.

Kostic 5,5 Tiene bene Pulisic, in fase difensiva, ma davanti si vede poco o nulla. Non è il solito Kostic.

Milik 5,5 Viene quasi sempre fermato o anticipato dalla difesa rossonera. Spesso impreciso e mai pericoloso in area di rigore.

Il Milan gioca bene fino all’espulsione di Thiaw. Poi però più nulla. Questo però non può essere un alibi. La Juventus merita la vittoria, ci crede di più e Locatelli trova lo spiraglio giusto per battere Mirante. Lotta allo Scudetto, in questo momento, apertissima.