Milan-Juventus 0-0, voti pagelle e analisi, Uno scialbo 0-0, su un terreno ai limiti della praticabilità

E’ finita 0-0 la sfida tra il Milan di Pioli e la Juventus, guidata da Massimiliano Allegri. Il Milan ha cercato di creare qualcosa in più, mentre la Juventus ha cercato più di giocare in contropiede, ma alla fine è stata una partita povera di emozioni.

Top 3 Milan:

Tonali 7 Decisamente il migliore in campo del Milan. Non sbaglia mai una giocata, sempre lucido, attento e concentrato.

Krunic 6,5 Gioca benissimo di fianco a Tonali, anche lui sempre concentrato e attento in marcatura.

Calabria 6,5 Lodevole in fase difensiva, non si fa mai saltare, si fa vedere anche in attacco con qualche spunto interessante.

Flop 3 Milan:

Diaz 4 Decisamente il peggiore in campo del Milan. Non si fa mai vedere in fase offensiva. Non riesce ad ispirare la manovra offensiva.

Messias 4,5 Prova qualche spunto, ma alla fine non riesce mai ad essere concreto nelle sue giocate.

Saelemaekers 5 Entra in campo, ma non dà l’apporto sperato. Mai veramente pericoloso in attacco.

Milan-Juventus

Top 3 Juventus :

Chiellini 7 Decisamente il migliore in campo della Juventus. Non molla mai l’avversario, ne si fa saltare. Dovrebbero clonarlo.

Bentancour 6,5 Gioca una grande partita di sacrificio, fatta di corsa, grinta e determinazione. Calciatore utilissimo a Massimiliano Allegri.

Dybala 6,5 Anche lui si mette in evidenza, soprattutto grazie alla sua tecnica e giocate d’alta scuola. Anche se non si rende mai, effettivamente pericoloso.

Flop 3 Juventus:

Locatelli 4 Decisamente il peggiore in campo della Juventus. Appare molto nervoso e si fa ammonire per un intervento abbastanza pericoloso su Tonali.

Cuadrado 4,5 Non gioca una partita esaltante. Non crea nessuno spunto e in più viene sempre annullato dai difensori rossoneri.

Morata 4,5 Non si rende mai effettivamente pericoloso. Si sacrifica per la squadra, ma una punta deve soprattutto segnare.

Un punto che forse nella corsa Champions può servire ad entrambe, ma certamente Milan e Juventus dovevano fare qualcosa in più. Il terreno era ai limiti della praticabilità, certamente questo non ha aiutato lo spettacolo.

