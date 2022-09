Milan-Inter, dichiarazioni pre-partita Pioli: “L’Inter riparte con Grande velocità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia del Derby tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Pioli si dice soddisfatto del mercato e della rosa a disposizione. Afferma anche che la rosa è troppo lunga in alcuni reparti, ma ci saranno tante partite in pochi giorni, quindi va bene così. E’ importante aver confermato un blocco di squadra che può crescere molto.

Il tecnico rossonero afferma già che ci saranno dei tagli nella lista Champions League. Essi saranno dolorosi, perché tutti i calciatori ci tengono a giocare questa prestigiosa competizione.

Sulla partita di domani, l’allenatore del Milan dichiara: “Domani ci saranno in campo due squadre che si conoscono bene. Il derby poi è sempre il derby, mi aspetto una gara con grandi duelli. Chi ne vince di più avrà più chance di vincere il match . Servirà grande qualità per riuscire a portare avanti i nostri principi di gioco. “.

Anche senza Lukaku, l’Inter non è assolutamente da sottovalutare. Sulla fascia sinistra non c’è più Perisic, ma Di Marco e Gosens sono in grado di dare un grande aiuto alla loro squadra, grazie alle loro caratteristiche.

Milan-Inter, 5° Giornata di Serie A

L’Inter è una squadra che sa ripartire velocemente e quindi sarà necessario avere compattezza in quei frangenti, oltre a saper svolgere in maniera ottimale entrambe le fasi di gioco. Rispetto alla partita con il Sassuolo servirà più lucidità, senza giocare con troppa frenesia, la quale non è mai una buona consigliera.

L’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara dichiara di non aver mai temuto di perdere Leao, anzi si dice contento della chiusura del calciomercato: ” Io continuo a pensare che non si debba giocare partite ufficiali con il mercato ancora in corso”.

Certamente l’arrivo di nuovi calciatori in rosa, può fornire nuove soluzioni all’allenatore del Milan. Descrivendo Dest, ad esempio, Pioli afferma che non solo è in grado di fare il terzino, ma che può essere utilizzato anche in altre zone del campo.

L’allenatore del Milan descrive anche le caratteristiche del nuovo centrocampista Vranckx: “Abbina qualità e quantità, è un centrocampista completo. E’ un ragazzo interessante”.

Per quel che riguarda le scelte di formazione, Pioli annuncia che schiererà una squadra con molti centimetri, questo perché l’Inter è molto forte sulle palle inattive. Origi è perfettamente recuperato e partirà dalla panchina.