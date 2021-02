Milan-Inter 0-3, Voti, pagelle e analisi. L’Inter merita il successo

E’ finita nel modo più prevedibile possibile. L’Inter merita il successo. Nel secondo tempo un buon Milan, ma non basta. vantaggio iniziale di Lautaro Martinez che raddoppia nella ripresa. Tris di Lukaku. Da segnalare pure un grande Handanovic.

Top 3 Milan:

Tonali 6,5 Probabilmente Il migliore in campo del Milan. Si fa sentire e fa pure un bel tiro.

Ibrahimovic 6 Non ha giocato male e ha sfiorato il gol con un bel colpo di tacco.

Flop Milan:

Romagnoli 4 Oggi pessima partita del capitano rossonero. Ha gravissime colpe su tutti e 3 i gol dell’Inter.

Kjaer 4,5 Nemmeno lui oggi ha fatto una grande partita. E’ apparso sempre in difficoltà contro Lautaro e Lukaku.

Milan-Inter 0-3

Top 3 Inter:

Lautaro 8 Migliore in campo per l’Inter, approfitta di oggi azione possibile e insacca due volte Donnarumma.

Lukaku 7,5 Quando parte palla al piede è devastante. Gol e assist per lui oggi.

Handanovic 7 Grande partita anche per lui, fa tre miracoli che impediscono al Milan di segnare.

L’Inter merita il primo posto e merita di lottare per questo scudetto. Oggi il Milan ha fatto vedere qualcosina, ma l’Inter ha meritato. Ribadisco che le due squadre sono state costruite per traguardi diversi e la differenza oggi in campo è semplicemente la naturale conseguenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS