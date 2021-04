Milan-Genoa 2-1, Voti, pagelle e analisi, i rossoneri vincono a San Siro

E’ stata una vittoria molto sofferta quella del Milan di Stefano Pioli contro il Genoa ben allenato da Davide Ballardini. Vantaggio rossonero con Rebic, pareggio di Destro e infine autogol di Scamacca su corner battuto dal Milan. I rossoneri salgono a quota 66, il Genoa rimane a 32 punti.

Top 3 Milan:

Kjaer 7 Probabilmente il migliore in campo. Preciso in fase difensiva, salva il gol del potenziale 2-2 del Genoa sulla linea. Sfiora addirittura il gol con un bellissimo colpo di testa in anticipo che finisce di poco fuori lo specchio della porta.

Rebic 7 Ottima partita pure per l’esterno croato. Segna un bellissimo gol da fuori area. Ne sbaglia però uno clamoroso all’inizio del secondo tempo. Nonostante tutto sulla sinistra è una spina nel fianco della retroguardia genoana.

Saelemaekers 6,5 Gioca una grande partita, propositivo in fase offensiva e molto concentrato in fase difensiva. Pioli lo toglie nel corso del secondo tempo perché è stanco e ha dato tutto.

Flop 3 Milan:

Leao 4 Gioca una bruttissima partita l’ex Lille, impreciso sottoporta in almeno un paio di occasioni. Si muove tanto, ma sembra non metterci mai la giusta cattiveria e determinazione.

Calhanoglu 4,5 Bruttissima partita pure per lui, sbaglia tutti i tempi nelle giocate, molti palloni imprecisi e buttati a fondo campo.

Donnarumma 4,5 Anche lui oggi decisamente sottotono. Non appare mai sicuro nelle uscite, addirittura perde un pallone sanguinoso che se non fosse per Kjaer e Tomori sarebbe valso il 2-2 per il Genoa.

Milan-Genoa 2-1

Top 3 Genoa:

Destro 7 Decisamente il migliore in campo dei ragazzi di Davide Ballardini. Non solo il gol di testa, ma mette spesso in apprensione la difesa del Milan, bravo nel tener palla e nel far salire la squadra. rigenerato.

Radovanovic 6,5 Gioca un’ottima partita, chiude sempre lo spazio quando si ritrova Leao nell’1 vs 1. Preciso e puntuale in molte letture, da sicurezza alla difesa.

Zajc 6,5 Molto attivo nel centrocampo rossoblu, è autore di belle giocate e di bei palloni distribuiti per i compagni, spesso si sgancia anche sulla fascia.

Flop 3 Genoa:

Scamacca 5 Non gioca una brutta partita, si fa apprezzare per qualità e palleggio. Però una sua sfortunata deviazione di schiena regala i tre punti agli uomini di Pioli.

Goldaniga 5 Appare quello più in difficoltà nella difesa di Ballardini, tantissime volte soffre Rebic e altri calciatori del Milan.

Cassata 5 Spesso sembra girare a vuoto. In alcuni frangenti della partita nonostante impegno e corsa appare abbastanza spaesato.

Per il Milan questi tre punti sono importantissimi nella corsa al piazzamento Champions League. Il Genoa rimane a +7 sulla terzultima, per ora un margine abbastanza rassicurante.

