Milan-Frosinone 3-1, Voti, pagelle e analisi, Vittoria convincente dei rossoneri

Il Milan batte 3-1 il Frosinone e sale a quota 29 punti in classifica. Primo tempo che si blocca con una bella girata di Jovic. Raddoppio, nella ripresa, firmato da Pulisic, al termine di una grande azione personale, su assist di Maignan. Tomori, su assist di Jovic sigla il 3-1, di testa. Su una bella punizione, battuta da Brescianini, il Frosinone realizza il gol della bandiera.

Top 3 Milan:

Jovic 7 Oggi giornata da incorniciare per lui. Non solo segna con una bella girata, ma fornisce anch un bell’assist, per il 3-0 di Tomori.

Pulisic 7,5 Quando prende la palla, fa spesso è volentieri la differenza. Non solo è dotato di una grande tecnica, ma anche di una superba intelligenza tattica. Senza queste due componenti, non potrebbe esserci quel gol.

Theo Hernandez 7 Molti erano già pronti a criticare Pioli, per la scelta di schierarlo da centrale. Lui invece gioca una grande partita. Non si fa mai saltare e si propone spesso e volentieri in avanti.

Flop Milan:

Chukwueze 5,5 L’unica nota stonata della serata. Ci mette l’impegno, ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Entra nell’azione del primo gol, ma poi sparisce dalla partita.

Top 3 Frosinone :

Brescianini 6,5 Decisamente il migliore in campo del Frosinone. Entra e non solo detta i tempo del gioco, in mezzo al campo, ma si rende protagonista di una bella punizione che batte Maignan.

Oyono 6,5 L’unico della difesa del Frosinone, che riesce a tenere botta agli inserimenti e alla velocità degli attaccanti rossoneri.

Soulé 6 Anche oggi mostra buoni spunti e giocate di classe, nonostante venga abbastanza ben controllato da Florenzi.

Flop 3 Frosinone:

Cuni 5 Non si rende mai effettivamente pericoloso. Viene controllato benissimo da Tomori e Theo Hernandez.

Reinier 5 Non gioca una grande partita. Soffre molto spesso i contrasti con i calciatori del Milan, a centrocampo, in particolare con Loftus-Cheek.

Romagnoli 5 Oggi non gioca una grande partita. Serve involontariamente Jovic, in occasione del primo gol e si perde Pulisic in occasione del momentaneo 2-0.

Oggi il Milan, nonostante giochi in emergenza, soprattutto in difesa, vince e convince. Anche se il gol del 3-1 indica che c’è bisogno di mantenere di più la concentrazione. Il Frosinone mostra buone cose, ma oggi il Milan mette, subito, le cose in chiaro. Nonostante tutto, la salvezza non appare complicata, se la continuità, in campionato, sarà quella mostrata fino ad oggi.