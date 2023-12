Milan-Frosinone 3-1, Dichiarazioni post-partita: “Abbiamo giocato con meno tensione rispetto a quella che mi aspettavo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco.

Pioli parla della vittoria di oggi: “Noi oggi abbiamo risposto bene sul campo, hanno risposto alla grande i tifosi perché ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Abbiamo avuto difficoltà per il ritmo e le posizioni del Frosinone, ma abbiamo rischiato zero e giocato. Le difficoltà di queste gare è nello sbloccarle. Abbiamo giocato anche con meno tensione rispetto a quello che mi aspettavo io”.

Per quel che riguarda l’idea di far giocare Theo Hernandez, nel ruolo di difensore centrale, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara che è stato lo stesso francese a rendersi disponibili per quel ruolo. Non ci aveva mai giocato, eppure voleva dare il suo apporto alla squadra. Oggi è stato molto importante in campo.

Il Milan deve continuare così e servirà maggiore continuità, rispetto all’ultimo periodo. Se si vuole lottare per le prime posizioni, servirà spingere forte il piede sull’acceleratore. La testa è già rivolta alla sfida contro l’Atalanta.

L’allenatore del Milan parla della prestazione di Jovic, autore di un gol e di un assist: “Continuo a credere che Luka abbia grandi qualità tecniche e fisiche. La sua condizione all’inizio non era buona, ora sta bene. Credo che possa dare tanto a questa squadra. Cerco di spronarlo tutti i giorni. Ha dei mezzi importanti, deve fare di più e pretendere di più da se stesso”.

Il tecnico rossonero ha ribadito che sente sempre il supporto di Cardinale, Furlani, Moncada e D’Ottavio. Come ogni proprietario, quando le cose non vanno bene, anche lo stesso Cardinale chiede delucidazioni riguardanti le varie situazioni.

Il tecnico emiliano parla anche del collega Eusebio di Francesco: “Gli ho fatto i complimenti. E’ un ottimo allenatore e una persona intelligente. Il Frosinone gioca bene, noi siamo stati bravi ad essere squadra. Abbiamo meritato di vincere contro una buona squadra”.

Pioli, inoltre, loda Maignan per l’assist, ribadendo la sua importanza, in entrambe le fasi di gioco. Pulisic è stato molto bravo a fare il movimento giusto. Il resto lo ha fatto la sua qualità.