Milan-Dinamo Zagabria 3-1, Voti, pagelle e analisi, Grande prova dei rossoneri a San Siro

Il Milan, dopo 9 anni, torna a vincere a San Siro, in Champions League. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo grazie ad un rigore di Giroud. Raddoppio dei rossoneri grazie ad un bel gol di testa di Saelemaekers. La Dinamo Zagabria la riapre con un gol di Orsic. La partita la chiude Pobega, subentrato, grazie ad una bellissima conclusione che si stampa sotto la traversa.

Top 3 Milan:

Giroud 6,5 Fa un lavoro più “sporco”, ma si mette sempre a disposizione dei suoi compagni. Si conferma, come spesso gli accade, glaciale dal discetto.

Saelemakers 6,5 Il primo tempo lo gioca abbastanza male, ma cresce sensibilmente nella ripresa. Grazie ad una bella discesa di Leao si rende protagonista di un bel gol di testa.

Pobega 7 Entra benissimo in campo. Pioli lo inserisce sul punteggio di 2-1 e si rende subito protagonista siglando la rete del 3-1, con una pregevole conclusione, che consegna definitivamente i tre punti al Milan.

Flop Milan:

Diaz 5,5 E’ l’unico del Milan che gioca sotto la sufficienza. Si fa anche notare per qualche bello spunto, ma sostanzialmente viene sempre annullato dagli avversari.

Milan-Dinamo Zagabria 3-1

Top 3 Dinamo Zagabria:

Orsic 7 Decisamente il migliore in campo per la squadra croata. Non solo un bel gol, ma una prestazione fatta di qualità, ma anche di sacrificio in nome della squadra.

Petkovic 6,5 Prestazione positiva anche per lui. L’intesa con Orsic è il vero asse portante della Dinamo Zagabria. Anche per lui ci sono degli spunti molto interessanti, come l’assist per il gol di Orsic.

Ljubicic 6 Il fantasista della formazione croata gioca una buona partita. Mostra la sua qualità soprattutto tra le linee.

Flop 3 Dinamo Zagabria:

Sutalo 5 Non è facile avere a che fare con avversari come Leao e Giroud e soffre moltissimo la loro fisicità, abbinata alla qualità. Infatti è lui a causare il rigore, con il quale i rossoneri sbloccano la gara.

Moharammi 5 Esattamente come Sutalo soffre le incursioni dei rossoneri, oltre al palleggio della squadra allenata da Stefano Pioli.

Ristovski 5,5 Anche lui nel novero tra i peggiori in campo. Bravo nel primo tempo a limitare i rossoneri, cala vistosamente nella ripresa.

I rossoneri vincono da grande squadra. Prestazione di grande qualità e concentrazione. La Dinamo Zagabria non sfigura, ma dovrà dare di più nelle prossime partite.