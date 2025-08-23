Dove vedere Milan – Cremonese in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è pronto a fare il suo debutto ufficiale in Serie A 2025/26, e lo farà di fronte al proprio pubblico a San Siro contro la Cremonese di Davide Nicola sabato 23 agosto alle 20:45.

Una sfida che inaugura una nuova era per i rossoneri, con l’obiettivo di tornare protagonisti in Italia e in Europa, mentre i grigiorossi vogliono confermare di poter competere nella massima serie dopo la promozione.

Dopo i 70mila tifosi presenti nella sfida di Coppa Italia contro il Bari dello scorso week-end anche la prima giornata di campionato farà registrare il tutto esaurito a San Siro confermando l’entusiasmo crescente dei tifosi rossoneri attorno alla squadra.

Il grande ritorno di Massimiliano Allegri, pronto a vivere il suo secondo esordio ufficiale sulla panchina rossonera, a quasi 15 anni di distanza dal primo. Il tecnico potrà finalmente guidare il gruppo dalla panchina dopo aver scontato la squalifica in Coppa Italia e punta a partire subito con il piede giusto per imprimere la propria impronta tattica.

La sensazione è che il Milan voglia partire forte, spinto da un ambiente carico e da un progetto tecnico ambizioso, con l’obiettivo di lanciare subito un segnale chiaro alle dirette concorrenti.

La Cremonese si prepara a vivere l’attesissimo ritorno in Serie A dopo la gioia per la vittoria nel playoff contro lo Spezia, ma l’avvicinamento all’esordio stagionale non è stato semplice. Il precampionato ha offerto pochi sorrisi, con un solo successo in amichevole contro la Pro Patria, mentre lo scorso weekend è arrivata l’eliminazione amara dalla Coppa Italia: allo Zini i grigiorossi hanno ceduto al Palermo ai rigori, dopo uno 0-0 che ha confermato alcune difficoltà nella fase offensiva.

Dove vedere Milan-Cremonese in Diretta TV e Streaming

La partita è in programma sabato 23 agosto 2025 alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, console, PC e tablet.

Chi possiede un televisore meno recente potrà comunque seguire la partita utilizzando dispositivi esterni come Amazon Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box, Playstation o Xbox.

Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Formazioni Ufficiali di Milan-Cremonese:

Allegri manda in campo il suo Milan con il 3-5-2 con Maignan in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo c’è Modric in cabina di regia affiancato da Loftus Cheek e Fofana. Sulla destra c’è Saelemaekers e a sinistra Estupinan. In attacco la coppia formata da Pulisic e Gimenez.

Nicola manda in campo la sua Cremonese con un 3-5-2 speculare ai rossoneri con Audero in porta e linea difensiva a 3 formata da Baschirotto, Terracciano e Bianchetti. A centrocampo c’è Grassi in cabina di regia affiancato da Collocolo e Vandeputte. Sulla destra c’è Zerbin e Pezzella a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Bonazzoli e Okereke.

AC MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez; Jashari, Musah, Ricci; Chukwueze. All.: Allegri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp.: Nava, Silvestri; Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola; Bondo, Castagnetti, Lordkipanidze, Payero; De Luca, Sanabria. All.: Nicola.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Analisi pre-partita

Il Milan arriva a questa sfida con grande curiosità: Allegri vuole dare subito un’identità chiara al gruppo, mentre i nuovi innesti come Modric, Pavlovic e Gimenez sono chiamati a incidere sin dal primo minuto. La vittoria in Coppa Italia contro il Bari ha dato fiducia, ma la squadra deve ancora trovare continuità dopo un precampionato altalenante.

La Cremonese di Nicola, neopromossa, sa di partire sfavorita ma ha tutte le intenzioni di mettere in difficoltà i rossoneri con pressing alto e ripartenze rapide. La squadra ha mostrato qualche difficoltà difensiva nelle amichevoli estive e dovrà alzare il livello per resistere all’attacco milanista.

Pronostico Milan-Cremonese

Il Milan parte nettamente favorito grazie alla qualità complessiva della rosa e al fattore campo. La Cremonese punterà su intensità e compattezza, ma il divario tecnico è evidente.

