Milan-Como, scintille tra Allegri e Fabregas: espulsioni, accuse e nuovo scontro nel post partita

C’è tensione crescente tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, protagonisti di un nuovo acceso confronto anche nel post partita, dopo il pareggio per 1-1 tra Milan e Como a San Siro. L’episodio arriva dopo l’espulsione del tecnico rossonero durante la gara, mentre Fabregas ha poi ammesso pubblicamente di aver avuto un comportamento “antisportivo”, chiedendo scusa.

I rapporti tra i due allenatori erano già tesi dopo la sfida del 15 gennaio allo Stadio Sinigaglia, quando il Milan si impose 3-1 contro il Como nonostante una prestazione convincente dei padroni di casa. Una partita che aveva lasciato strascichi e che ha fatto da preludio a quanto accaduto nell’ultimo confronto.

L’episodio chiave si è verificato nel corso del secondo tempo a San Siro. Fabregas, a bordo campo, avrebbe allungato il braccio oltre la linea laterale, toccando o trattenendo Alexis Saelemaekers mentre il gioco era ancora in corso. Il giocatore del Milan ha reagito con evidente nervosismo, scatenando una protesta dalla panchina rossonera e una successiva accesa discussione tra gli staff tecnici. Allegri è intervenuto direttamente, dando vita a un duro battibecco con un membro dello staff del Como.

Nonostante il presunto gesto iniziale, l’arbitro e i suoi assistenti non hanno sanzionato Fabregas. Le espulsioni sono invece arrivate per Allegri e per un componente dello staff del Como. Una decisione che ha irritato il tecnico del Milan, il quale, con tono ironico ma polemico, avrebbe commentato che la prossima volta potrebbe “entrare in scivolata su chi gli passa davanti”.

Nel dopopartita, Fabregas ha scelto la linea dell’ammissione di responsabilità, scusandosi nelle interviste e in conferenza stampa. Lo spagnolo ha riconosciuto che il gesto non era appropriato, sottolineando che un allenatore deve mantenere autocontrollo e che situazioni simili non dovrebbero verificarsi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia e DAZN, la tensione non si sarebbe però esaurita davanti alle telecamere. Allegri, in attesa di intervenire in conferenza stampa, avrebbe incrociato nuovamente Fabregas nei corridoi dello stadio, dando vita a un ulteriore scambio di parole acceso, questa volta lontano dagli obiettivi.