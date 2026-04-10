Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Vanoli ammette “Un gol avrebbe cambiato tutto”

Vanoli - Stadiosport.it

Serata da incubo per la ACF Fiorentina, travolta con un netto 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League. A Selhurst Park, i viola vengono messi alle corde da una squadra inglese più concreta, fisica e cinica, complicando in modo pesante il cammino europeo.

La partita si accende con l’episodio più discusso: il calcio di rigore trasformato da Jean-Philippe Mateta. L’azione nasce da un contatto tra Dodo e Evann Guessand, con quest’ultimo che aveva già fallito una prima occasione. Una decisione che ha spezzato l’equilibrio della gara e che ha inciso anche mentalmente sulla squadra italiana.

Il raddoppio arriva con Tyrick Mitchell, bravo a trovare la deviazione vincente, mentre nel recupero Ismaila Sarr chiude definitivamente i conti con un colpo di testa che vale il 3-0 finale.

Vanoli: “Prestazione buona, ma gli errori si pagano”

Nel post-partita, il tecnico Paolo Vanoli ha analizzato con lucidità la sconfitta, sottolineando come l’episodio del rigore abbia inciso sull’andamento del match.

Secondo l’allenatore, l’approccio della squadra era stato positivo, ma la Fiorentina ha perso compattezza dopo il vantaggio inglese. Nonostante un secondo tempo più convincente sul piano caratteriale, è mancata la concretezza sotto porta. Proprio questo è il rimpianto principale: segnare un gol avrebbe potuto riaprire completamente la sfida.

Vanoli ha evidenziato come contro squadre di Premier League ogni errore venga punito, sottolineando in particolare il fastidio per il terzo gol subito nei minuti finali, evitabile e pesante anche in ottica ritorno.

Esperienza europea non sfruttata

Il dato che colpisce maggiormente è il divario mostrato in campo, soprattutto considerando il contesto. Il Crystal Palace è alla sua prima esperienza in una competizione UEFA, mentre la Fiorentina puntava alla quarta semifinale consecutiva di Conference League.

Nonostante questo, i viola non sono riusciti a far valere la maggiore esperienza internazionale. La squadra è apparsa in difficoltà nei momenti chiave, incapace di reagire con lucidità dopo gli episodi sfavorevoli.

Ora serve un’impresa al ritorno

Il 3-0 dell’andata lascia poco spazio alle interpretazioni. Per qualificarsi, la Fiorentina dovrà compiere una vera impresa nel match di ritorno, ribaltando un passivo pesante contro una squadra solida e organizzata.

Allo stesso tempo, resta aperto il tema della gestione delle energie. La stagione dei viola è segnata anche dalla lotta per la salvezza in Serie A, un obiettivo prioritario che continua a pesare sulle scelte tecniche.

Vanoli lo ha ammesso senza giri di parole: la doppia competizione ha rappresentato una difficoltà in più, soprattutto senza una rosa completa a disposizione. Tuttavia, gli errori difensivi sui gol subiti restano difficili da giustificare.

La sensazione è che la Conference League, da opportunità, rischi ora di trasformarsi in un rimpianto. E tutto passerà da una notte che, per la Fiorentina, si preannuncia già decisiva.