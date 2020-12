Milan-Celtic Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (3-12-2020)

Test importante per il Milan che vuole conquistare la qualificazione ai sedicesimi. Nonostante tutto il Celtic farà di tutto per impensierire i rossoneri. Le partite Europee sono sempre difficili e gli uomini di Pioli devono stare concentrati sul pezzo.

Dopo il pareggio di Lille, il Milan vuole battere il Celtic per metter pressione al Lille e allo Sparta Praga che si sfideranno nell’altra sfida del girone. Stefano Pioli e il suo vice hanno finalmente sconfitto il Covid e domani torneranno in panchina a guidare i loro ragazzi.

Il Celtic sta vivendo un momento difficile, si parla di tensioni forti, ma questo non deve essere motivo di inganno. Gli scozzesi domani sera faranno di tutto per battere il Milan in una sfida dal sapore classico e del calcio Europeo.

Milan-Celtic, 4° Giornata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Celtic:

Probabile turno di riposo per Calabria, Kjaer, Saelemaekers e Calhanoglu, sostituiti rispettivamente da Dalot, Gabbia, Krunic e Hauge. Recuperati e a disposizione dopo i piccoli infortuni Bennacer e Castillejo, quest’ultimo partirà titolare.

Solito 4-2-3-1 anche per gli scozzesi, Laxalt sulla fascia sinistra, centrocampo a due con Brown e McGregor, con i tre trequartisti (Christie, Ntcham, Elyounoussi) dietro l’unica punta Edouard.

Probabili formazioni Milan-Celtic:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Hauge; Rebic.

Celtic (4-2-3-1): Bain; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.

Come vedere Milan-Celtic in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Celtic, valida per la 4° Giornata di Europa Legue sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Celtic, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite dell’Europa League.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Celtic:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Celtic in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Celtic:

Sono 5 i precedenti a San siro tra Milan e Celtic, con 4 vittorie per i rossoneri e un pareggio. L’ultima vittoria risale al 2007/08, 1-0 firmata da Inzaghi, l’unico pareggio risale al 1968/69, fu uno 0-0.

