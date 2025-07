Milan, caos Emerson Royal: il Flamengo rovina tutto e il Besiktas si ritira!

Sembrava tutto pronto per il trasferimento di Emerson Royal al Besiktas, ma nelle ultime ore è esploso un vero e proprio caso di mercato che coinvolge il Milan, il club turco e il Flamengo, pronto a strappare il terzino brasiliano con un blitz improvviso. A rilanciare la notizia è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui la trattativa tra Milan e Besiktas sarebbe ormai saltata a causa dell’inserimento last-minute del Flamengo, fortemente intenzionato a riportare il giocatore in Brasile.

Il Besiktas aveva già raggiunto un accordo di massima con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ed era arrivato persino a fissare la data delle visite mediche per Emerson. L’arrivo dell’ex Tottenham a Istanbul sembrava cosa fatta, ma nelle ultime ore il Flamengo ha cambiato le carte in tavola, presentando una proposta economicamente più allettante e facendo leva sul richiamo emotivo del ritorno in patria.

A questo punto, la società turca si considera fuori dalla corsa, non intendendo entrare in un’asta né proseguire una trattativa che si è complicata proprio quando sembrava già chiusa. Il Milan, di fronte alla possibilità di una cessione più vantaggiosa, starebbe valutando con attenzione la proposta del Flamengo, con cui i contatti si sono intensificati rapidamente.

Emerson Royal, classe 1999, era arrivato al Milan poco più di un anno fa dal Tottenham per 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus, firmando un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione. In rossonero, però, non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso, alternandosi spesso con Calabria sulla fascia destra e collezionando prestazioni altalenanti. Nonostante qualche buon momento, il club milanese ha deciso di aprire alla cessione, anche per liberare spazio in rosa e abbassare il monte ingaggi in vista della stagione 2025-26.

Il Flamengo, forte della sua posizione e del fascino che esercita su molti calciatori brasiliani, ha ora il vantaggio nella trattativa. Il club carioca punta a regalarsi un rinforzo di spessore per la seconda parte della stagione in Brasile e per la Copa Libertadores, e vede in Emerson un profilo ideale, esperto e ancora giovane, per completare la fascia destra.

Il Milan osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronto a concludere l’operazione se le condizioni saranno vantaggiose. Intanto, però, l’ennesimo colpo di scena dimostra come il calciomercato possa cambiare radicalmente in poche ore, e come anche un accordo apparentemente definito possa essere ribaltato da una mossa improvvisa. Ora, tutto è nelle mani del giocatore e della dirigenza rossonera, chiamata a prendere la decisione definitiva.