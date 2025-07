Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Il Milan è ora chiamato a muoversi in fretta: con Wolves e Barcellona già in trattativa, ogni ritardo potrebbe essere fatale.

Va però ricordato che l’anno scorso il giocatore era stato a un passo dall’Atalanta , ma l’affare saltò a causa di un problema emerso durante le visite mediche. Ostacolo che non ha però rallentato la sua crescita nell’ultimo anno.

Il tentativo più recente per Guela Doué era arrivato a 18 milioni di euro , ma lo Strasbourg ha alzato il muro e rifiutato l’offerta, costringendo i dirigenti di via Aldo Rossi a cambiare strategia. Secondo Gianluca Di Marzio , il club ha dunque deciso di concentrare le energie su Pubill , approfittando del prezzo leggermente più contenuto e della possibilità di chiudere velocemente.

Pubill, 22 anni compiuti lo scorso giugno , ha disputato 40 partite ufficiali nella scorsa stagione con la maglia dell’Almeria, mettendo a referto 1 gol e 5 assist . La sua esplosione lo ha reso un nome caldo sul mercato europeo e il Milan lo considera il profilo ideale per rinforzare una fascia destra ancora incompleta, dopo le difficoltà riscontrate nel chiudere per i primi obiettivi.

Il Milan ha deciso di abbandonare la pista Guela Doué dello Strasbourg, giudicata troppo costosa e ormai fuori portata, e di virare con decisione su Marc Pubill , terzino destro classe 2002 di proprietà dell’ UD Almeria . Il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per assicurarsi il laterale spagnolo, ma dovrà vedersela con una concorrenza già molto agguerrita: su Pubill ci sono anche Barcellona e soprattutto il Wolverhampton , che hanno avviato contatti concreti da giorni.

Milan cambia obiettivo: addio a Guela Doué, ora si punta tutto su Marc Pubill per la fascia destra

