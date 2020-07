Milan-Bologna 5-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “La squadra si diverte a stare insieme”

E’ uno Stefano Pioli raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo i 5 gol rifilati dal suo Milan al Bologna: “La squadra si sta divertendo, è quello che traspare dagli allenamenti e da tutti i momenti in cui stiamo insieme. Oggi abbiamo giocato una gara di ottimo livello.

Ma nonostante tutto il tecnico rossonero invita a mantenere la calma: ” Mancano quattro partite e non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo”.

Il tecnico rossonero ha giustificato il comportamento di Ibrahimovic, dicendo che è perfettamente normale. Lui viene da un infortunio e va gestito bene.

Stefano Pioli, allenatore del Milan



Pioli inoltre ha lodato la prestazione di Rebic, per lui già adesso è un potenziale Top Players.

Su Kessie ha dichiarato: “Secondo me Franck è un centrocampista moderno che fa bene entrambe le fasi, il suo momento psicofisico è eccellente, vedo in lui grande presenza mentale, sta diventando un punto di riferimento per i compagni, è sempre dentro la partita, è generoso, sta facendo prestazioni a livello tecnico importanti. Deve continuare così”

Il tecnico rossonero indica una partita precisa che ha segnato per lui la svolta da parte della sua squadra: “La partita che secondo me ci ha dato il là è stata l’eliminazione in Coppa Italia, avere giocato tutta la gara in dieci ed essere stati dentro la partita, è stata una serata dolorosa ma da quella gara ci siamo portati a casa degli insegnamenti”.

