Milan-Bologna 1-0: Modric decide la sfida, ma è polemica sul rigore negato a Nkunku

Milan-Bologna 1-0 - Stadiosport.it

Il Milan ha superato il Bologna per 1-0 a San Siro, grazie a un gol del veterano Luka Modric, che ha firmato la rete decisiva. Nonostante il successo, la gara si è conclusa con strascichi polemici per un episodio in area rossoblù che ha visto protagonista il nuovo acquisto Christopher Nkunku.

Entrato nella ripresa, l’attaccante francese è stato protagonista di due contrasti ravvicinati con Jhon Lucumi e Remo Freuler. Dopo aver controllato un lancio lungo ed essersi involato verso la porta, Nkunku è stato sbilanciato dal difensore colombiano: l’azione è proseguita e poco dopo lo stesso Nkunku è caduto ancora in area dopo un intervento di Freuler.

Se il secondo contatto è apparso troppo lieve per un rigore, sul primo restano molti dubbi. Tuttavia, al VAR è stato mostrato soltanto l’episodio con Freuler e il direttore di gara, inizialmente propenso a concedere il penalty, ha deciso di revocare la decisione.

Ai microfoni di DAZN, Matteo Gabbia ha espresso il malumore della squadra:

“Per noi era rigore. Poi le decisioni spettano ad altri, i direttori di gara hanno visto diversamente. Fortunatamente oggi il lavoro di squadra ci ha portato comunque alla vittoria. Mi dispiace per Chris, avrebbe potuto segnare subito nella sua prima al Meazza. È un giocatore fortissimo, la sua carriera lo dimostra e siamo felici di averlo con noi.”

Non solo gioie e polemiche: la serata rossonera è stata segnata anche dall’uscita forzata di Mike Maignan a causa di un infortunio nel secondo tempo. Lo stesso Gabbia ha raccontato la delusione del portiere:

“Mike era molto dispiaciuto di dover lasciare il campo, voleva aiutare la squadra fino alla fine. Farà degli esami in settimana per capire l’entità del problema. Mi spiace tanto per lui, sappiamo tutti quanto sia un professionista esemplare. Voglio però fare i complimenti a Terracciano, è entrato benissimo e ci ha dato una grande mano.”

Il difensore rossonero ha poi voluto sottolineare la prestazione di tutto il gruppo:

“Oggi, come a Lecce, abbiamo dato risposte positive a noi stessi. Abbiamo lavorato bene da squadra. Faccio i complimenti a Santi, Loftus e Pulisic: il loro pressing in avanti ha reso più semplice il nostro lavoro dietro. È davvero un lavoro corale, il mister lo ribadisce ogni giorno. Vogliamo continuare a migliorare e spingere sempre di più.”

Il Milan esce quindi da San Siro con tre punti importanti e un segnale di compattezza, nonostante le polemiche arbitrali e la preoccupazione per le condizioni di Maignan. Vuoi che ti prepari anche il tabellino completo e le pagelle dei rossoneri per questo match?