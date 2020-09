Milan-Bodø/Glimt Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni (24-09-2020)

Partita importantissima quella contro i norvegesi del Bodø/Glimt. I pronostici danno per favoriti i rossoneri di Stefano Pioli, ma mai sottovalutare gli avversari. Kjaer e Castillejo sono recuperati, ma al posto dello spagnolo potrebbe debuttare dal primo minuto Daniel Maldini.

Il Milan viene dalla vittoria convincente contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e vuole dare continuità sul piano del gioco e dei risultati. Romagnoli e Leao a breve torneranno a disposizione, ma in attesa del loro recupero e degli ultimi innesti sul mercato si andrà avanti con gli uomini a disposizione.

Il Bodø/Glimt si presenta a San Siro e proverà a battere i più quotati avversari per accedere allo spareggio del Primo Ottobre. I norvegesi cercheranno di sfruttare tutte le carte a loro disposizione, tra cui la miglior condizione fisica.

Milan-Bodø/Glimt , terzo turno preliminare di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Bodø/Glimt:

Saranno assenti i soliti Conti, Musacchio, Romagnoli e Leao, anche se gli ultimi due sono ormai avviati sulla strada del recupero. Kjaer e Castillejo sono a disposizione e giocheranno titolari, anche se Pioli potrebbe decidere di non rischiare lo spagnolo e far debuttare Daniel Maldini dal primo minuto in Europa.

Nel 4-3-3 di Kjetil Knutsen, non dovrebbero esserci modifiche rispetto al 3-1 che i norvegesi hanno rifilato allo Zalgiris Kaunas. Potrebbero cambiare gli esterni con l’inserimento nell’undici titolare di Solbakken e Sveen.

Come vedere Milan-Bodø/Glimt in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida del terzo turno preliminare di Europa League tra Milan e Bodø/Glimt sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile guardare la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Bodø/Glimt:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Bodø/Glimt in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e statistiche:

Il Milan ha solo 2 precedenti con le squadre norvegesi, una vittoria per 1-4 in trasferta e una sconfitta per 1-2 che costò ai rossoneri l’eliminazione nel girone di Champions League stagione 1996/97. Su sei precedenti contro squadre italiane i norvegesi hanno perso 5 sfide contro squadre italiane. L’unica vittoria è contro la Sampdoria nella Coppa delle Coppe 1994/95. Fu un 3-2 per i norvegesi con il risultato ribaltato per 2-0 al ritorno in Italia.

