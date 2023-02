Milan-Atalanta, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani giocherà Maignan”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della sfida di campionato, tra il “suo” Milan e l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

Pioli parla della situazione legata agli infortunati e ai calciatori recuperati: “Ibra sta sempre meglio, ha fatto una settimana quasi al completo con noi. Calabria e Bennacer non sono convocati ma li avrò in squadra mercoledì. Florenzi sta meglio ma non sarà convocato, dovrebbe tornare per la prossima partita. Mike sta bene, giocherà domani”.

Domani sarà una partita molto importante e difficile contro una squadra molto forte. Servirà massima concentrazione in fase difensiva. L’Atalanta è molto brava nei duelli, nei contrasti e nelle ripartenze. E’ una squadra importante per organizzazione di gioco, tecnica e fisicità.

L’allenatore del Milan dichiara che a Leao piace giocare nel 3-4-3 e sul ritorno in campo di Ibrahimovic risponde così: “Potrebbe, la prima convocazione che gli ho fatto col Torino era per farlo tornare col gruppo, sa quanto ha lavorato e sofferto per tornare a disposizione. Poi ora è a disposizione, è pronto per giocare”.

Milan-Atalanta, 24° Giornata di Serie A

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche della situazione legata alle prestazioni deludenti di De Ketelaere, affermando che lo vede motivato e desideroso di fare meglio di quello che ha fatto fino a questo momento.

Ci vorrà grande attenzione su Hojlund, il quale è capace di dare grande profondità alla manovra della squadra bergamasca.

Pioli non esclude un ritorno alla difesa a 4. Non è importante il modulo, ma le idee e i principi che la squadra è in grado di mettere in campo.

L’allenatore rossonero parla anche dei troppi gol mangiati dalla sua squadra: “In tutte e tre le partite (Torino, Tottenham, Monza) abbiamo avuto l’occasione per chiuderla e gestire con meno ansia, dobbiamo essere più concreti e determinati. Dobbiamo essere molto attenti e qualitativi”