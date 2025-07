Milan 2025: tutte le amichevoli estive e dove vederle in TV

Con un mercato ancora in costruzione e solo tre acquisti ufficializzati (tra cui Terracciano come secondo portiere), il Milan di Massimiliano Allegri ha ufficialmente iniziato la sua preparazione estiva in vista della nuova stagione.

Dopo il ritiro a Milanello, i rossoneri si preparano a una lunga e intensa tournée internazionale che li porterà tra Asia e Australia, con tappe prestigiose a Singapore, Hong Kong, Perth, Dublino e Londra.

L’accoglienza a Singapore è stata calorosissima, con centinaia di tifosi locali ad accogliere la squadra. Di seguito, tutte le amichevoli in programma, con date, orari e copertura televisiva già confermata.

Calendario amichevoli estive Milan 2025

Data Partita Orario Città Diretta TV 19 luglio Milan-Milan Futuro Terminata 3-0 Milanello – 23 luglio Arsenal-Milan Ore 13:30 Singapore DAZN 26 luglio Milan-Liverpool Ore 13:30 Hong Kong DAZN 31 luglio Perth Glory-Milan Orario da definire Perth (Australia) Da comunicare 9 agosto Leeds United-Milan Ore 16:00 Dublino DAZN 10 agosto Chelsea-Milan Ore 16:00 Londra DAZN

Il ritiro a Milanello si è svolto dal 7 al 18 luglio, e da qui è iniziata una preparazione che servirà per testare le prime idee tattiche di Allegri, valutare i nuovi innesti e consolidare il gruppo prima dell’inizio ufficiale della stagione 2025-2026.

Tutte le amichevoli visibili su DAZN, ad eccezione del match contro il Perth Glory, la cui programmazione verrà comunicata nei prossimi giorni.