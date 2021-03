Calciomercato: la Roma sfida il Napoli per Mihaila

Mihaila Roma Napoli. L’attaccante del Parma comincia ad essere seguito dai due club. Il giocatore rumeno ha segnato un gol nello scorso match proprio contro la Roma. La società giallorossa è rimasta folgorata dal suo talento e sarebbe sulle sue tracce. Anche il Napoli, però, avrebbe puntato gli occhi sul classe 2000.

La Serie A continua a presentare giocatori di grande interesse che emergono in partite importanti. Questa volta ad essere sotto i riflettori è il Parma. La squadra di Roberto D’Aversa stava affrontando un periodo davvero nero. Solo sconfitte e pareggi e l’unica vittoria era datata, addirittura, 30 novembre ed era quella in trasferta col Genoa. I ducali rischiavano grosso prima del match di domenica scorsa contro la Roma.

Al Tardini contro i giallorossi, il Parma riesce a vincere dopo mesi molto difficili. I crociati rimangono sempre ancorati al penultimo posto ma adesso il 2-0 contro gli uomini di Paulo Fonseca ha dato la giusta carica all’ambiente. Oltre al gol di Hernani, ad aprire le marcature è stato Valentin Mihaila, giocatore di grande prospetto .

Mihaila Roma Napoli, il Parma fissa il prezzo

Attaccante classe 2000, Mihaila è stato acquistato dal Parma dal Craiova per otto milioni di euro. Si era già fatto vedere in Coppa Italia quando agli ottavi i gialloblù avevano affrontato la Lazio. Il giocatore aveva segnato il momentaneo pareggio prima del 2-1 definitivo dei biancocelesti. Le squadre romane devono portargli molto fortuna perché anche con la Roma ha segnato il suo primo gol in campionato.

Così giovane, Mihaila ha trascinato un’intera squadra segnando dopo pochi minuti dal calcio d’inizio. Proprio questo suo carattere ha stregato e convinto la Roma. I capitolini non sono gli unici ad apprezzare Mihaila: c’è anche il Napoli che lo starebbe seguendo. Il Parma, però, non vuole fare sconti. Il giocatore non parte per una cifra inferiore ai 10 o 12 milioni di euro.

Il destino di Mihaila dipenderà anche dalla permanenza o meno del club in Serie A. Di una possibile trattativa se ne potrà discutere in estate ma il giocatore sembra già pronto per poter esordire in una squadra di grande livello.

