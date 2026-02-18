Migliori tapis roulant richiudibili salvaspazio: i 5 modelli ideali per allenarsi in casa senza occupare spazio – Febbraio 2026

Allenarsi a casa non è più una semplice alternativa alla palestra, ma una scelta sempre più diffusa per chi vuole migliorare la propria forma fisica in modo pratico, costante e senza vincoli di orario. Il problema principale, però, è lo spazio: molti attrezzi fitness tradizionali sono ingombranti e difficili da integrare in un ambiente domestico, soprattutto in appartamenti o stanze multifunzione. È proprio per risolvere questa esigenza che i tapis roulant richiudibili salvaspazio sono diventati una delle soluzioni più ricercate, perché permettono di svolgere un allenamento completo e poi essere richiusi e riposti in pochi secondi, liberando completamente l’ambiente.

A differenza dei vecchi modelli compatti, spesso instabili o poco performanti, i tapis roulant richiudibili di nuova generazione sono progettati per offrire prestazioni elevate, stabilità e comfort comparabili ai modelli tradizionali, pur mantenendo dimensioni ridotte. Questo significa che è possibile camminare, fare jogging o correre in modo efficace direttamente a casa, senza rinunciare alla qualità dell’allenamento. Inoltre, molti modelli integrano tecnologie moderne come display digitali, programmi personalizzati, sensori di monitoraggio e sistemi di ammortizzazione avanzati, che migliorano sia l’esperienza di utilizzo sia la sicurezza.

Un altro vantaggio fondamentale è la praticità. Dopo l’allenamento, il tapis roulant può essere richiudibile in verticale o orizzontale e spostato facilmente grazie alle ruote integrate. Questo lo rende perfetto per chi vuole mantenere uno stile di vita attivo senza trasformare la propria casa in una palestra permanente. Che l’obiettivo sia perdere peso, migliorare la resistenza, mantenersi in forma o semplicemente muoversi di più durante la giornata, un tapis roulant richiudibile rappresenta oggi una delle soluzioni più intelligenti, versatili e sostenibili per allenarsi in modo regolare e duraturo, indipendentemente dallo spazio disponibile.

I vantaggi reali di un tapis roulant richiudibile rispetto a uno tradizionale

Il principale vantaggio di un tapis roulant richiudibile è la possibilità di allenarsi senza compromettere lo spazio abitativo. A differenza dei modelli tradizionali, spesso pesanti e difficili da spostare, quelli richiudibili sono progettati per essere pratici e funzionali. Possono essere richiusi in pochi secondi e riposti contro una parete, sotto un letto o dietro una porta.

Questo li rende ideali per appartamenti, camere da letto, studi o qualsiasi ambiente multifunzione. Inoltre, molti modelli moderni offrono una stabilità elevata, eliminando uno dei limiti principali dei tapis roulant compatti del passato.

Oltre al vantaggio dello spazio, consentono anche una maggiore continuità nell’allenamento. Avere un tapis roulant sempre disponibile in casa aumenta la probabilità di allenarsi con costanza, eliminando ostacoli come il tempo necessario per raggiungere la palestra o le condizioni meteo sfavorevoli.

Camminata o corsa: quale tapis roulant scegliere in base all’utilizzo

La scelta del tapis roulant dipende molto dall’utilizzo previsto. Non tutti i modelli sono progettati per la corsa intensa, e scegliere quello giusto è fondamentale per garantire comfort e durata nel tempo.

Se l’obiettivo è la camminata o l’attività leggera, è sufficiente un modello compatto con velocità fino a 6 km/h. Questi tapis roulant sono perfetti per mantenersi attivi, migliorare la circolazione e ridurre la sedentarietà, soprattutto per chi lavora molte ore seduto.

Per chi invece vuole correre o allenarsi in modo più intenso, è importante scegliere un modello con una velocità massima di almeno 12–14 km/h e un motore più potente. Questo garantisce una maggiore fluidità e una migliore stabilità durante l’allenamento.

Quanto spazio occupa davvero un tapis roulant richiudibile

Uno dei principali motivi per cui sempre più persone scelgono un tapis roulant richiudibile è la possibilità di ridurre drasticamente l’ingombro quando non viene utilizzato.

Quando aperto, occupa uno spazio simile a quello di un normale tapis roulant, ma una volta richiuso può ridurre il proprio ingombro fino al 70%. Alcuni modelli possono essere riposti verticalmente, mentre altri possono essere posizionati orizzontalmente sotto mobili o letti.

Questa caratteristica consente di utilizzare il tapis roulant anche in ambienti molto piccoli, senza compromettere l’organizzazione dello spazio domestico.

Quanto è importante la potenza del motore

Il motore è uno degli elementi più importanti in un tapis roulant, perché determina la fluidità, la durata e la qualità complessiva dell’allenamento.

Un motore più potente garantisce una maggiore stabilità, soprattutto durante la corsa. Inoltre, riduce il rischio di surriscaldamento e migliora la durata del tapis roulant nel tempo.

Per la camminata, può essere sufficiente un motore meno potente. Per la corsa, invece, è consigliabile scegliere modelli con motori più performanti, in grado di garantire una maggiore continuità e comfort.

Allenarsi a casa con un tapis roulant: benefici per salute e forma fisica

Utilizzare un tapis roulant in casa offre numerosi benefici. È uno degli strumenti più efficaci per migliorare la salute cardiovascolare, bruciare calorie e mantenere un buon livello di forma fisica.

L’allenamento regolare aiuta a migliorare la resistenza, ridurre il grasso corporeo e aumentare il benessere generale. Inoltre, la possibilità di allenarsi a qualsiasi ora rende più facile mantenere una routine costante.

Anche sessioni brevi ma regolari possono avere un impatto significativo sulla salute e sul livello di energia quotidiano.

TAPIS ROULANT ELETTRICO DISPLAY 10″ TOUCH PIEGHEVOLE RICHIUDIBILE 16 KM/H INCLINAZIONE AUTOMATICA BLUETOOTH APP

Il tapis roulant elettrico FP-TECH con display touch da 10 pollici, inclinazione automatica e velocità fino a 16 km/h rappresenta una delle soluzioni più complete per chi desidera un allenamento professionale direttamente a casa. Questo modello è progettato per offrire prestazioni elevate, tecnologie avanzate e una struttura richiudibile salvaspazio, rendendolo adatto sia a principianti che a utenti più esperti.

Grazie al motore da 2 HP continui con 3.5 HP di picco e potenza di 2000W, garantisce una corsa fluida, stabile e silenziosa anche a velocità elevate. È un tapis roulant pensato per supportare allenamenti intensi, dalla camminata veloce fino alla corsa vera e propria, con una sensazione di stabilità e comfort paragonabile a quella dei modelli da palestra.

Display touch da 10 pollici e connettività Bluetooth per un’esperienza interattiva

Uno degli elementi distintivi di questo tapis roulant è il display touch screen da 10 pollici, che consente di controllare facilmente tutte le funzioni principali. Dal monitor è possibile visualizzare velocità, distanza, tempo, calorie bruciate e inclinazione, mantenendo sempre sotto controllo l’allenamento.

La presenza del Bluetooth integrato permette inoltre di collegare lo smartphone o il tablet e utilizzare applicazioni fitness avanzate come Kinomap, Zwift e Fitime, trasformando ogni sessione in un’esperienza interattiva. Queste app consentono di seguire percorsi virtuali, monitorare i progressi e rendere l’allenamento più coinvolgente e motivante.

È anche possibile ascoltare musica e gestire le impostazioni direttamente dal proprio dispositivo, migliorando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Velocità fino a 16 km/h e inclinazione automatica per allenamenti completi

La velocità regolabile fino a 16 km/h rende questo tapis roulant adatto a ogni livello di allenamento. È possibile iniziare con una camminata leggera, proseguire con il jogging e arrivare fino alla corsa intensa, rendendolo uno strumento estremamente versatile.

L’inclinazione automatica motorizzata permette di simulare salite e aumentare l’intensità dell’allenamento. Questo aiuta a bruciare più calorie, migliorare la resistenza e stimolare maggiormente i muscoli delle gambe, offrendo un allenamento più efficace e realistico.

I 12 programmi preimpostati consentono di variare le sessioni e simulare diversi tipi di terreno, migliorando progressivamente la forma fisica.

Sistema di ammortizzazione avanzato per proteggere le articolazioni

Uno degli aspetti più importanti in un tapis roulant è il comfort durante la corsa. Questo modello è dotato di ammortizzatori ad aria e tappeto antishock, progettati per ridurre l’impatto su ginocchia, caviglie e schiena.

Questo sistema consente di allenarsi più a lungo e con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di affaticamento e infortuni. Inoltre, il funzionamento silenzioso lo rende ideale anche per l’utilizzo in appartamento, senza disturbare le persone vicine.

La sensazione durante la corsa è fluida e confortevole, rendendo l’allenamento più naturale e piacevole.

Struttura richiudibile salvaspazio ideale per l’uso domestico

Nonostante le prestazioni elevate, il tapis roulant FP-TECH è progettato per essere richiudibile e salvaspazio, permettendo di ridurre l’ingombro quando non viene utilizzato. Grazie al sistema di chiusura facilitato e alle ruote integrate, può essere spostato e riposto facilmente.

Questo lo rende perfetto per chi vuole un tapis roulant professionale ma non dispone di una stanza dedicata al fitness.

Per chi è consigliato questo tapis roulant

Questo tapis roulant è ideale per:

• chi vuole perdere peso in modo efficace a casa

• chi desidera un allenamento cardio completo

• chi cerca un tapis roulant professionale richiudibile

• chi vuole utilizzare app fitness interattive come Zwift e Kinomap

• chi desidera correre in casa con comfort e sicurezza

Grazie alla combinazione di potenza, tecnologia, inclinazione automatica e struttura richiudibile, il FP-TECH rappresenta una delle migliori soluzioni per chi vuole allenarsi seriamente senza rinunciare alla praticità domestica.

💪 È la soluzione ideale per correre, perdere peso e migliorare la forma fisica direttamente da casa, con prestazioni da vero tapis roulant professionale.

Il tapis roulant elettrico TOPUTURE TP7 con inclinazione regolabile fino al 10% è una soluzione moderna e versatile progettata per chi desidera allenarsi in casa o in ufficio senza occupare spazio. Grazie al suo design pieghevole salvaspazio, al motore potente e alla compatibilità con app fitness, questo modello consente di svolgere un allenamento completo, dalla camminata leggera alla corsa moderata, senza necessità di installazione.

La sua struttura compatta e richiudibile lo rende ideale per appartamenti, uffici o ambienti multifunzione, permettendo di allenarsi e poi riporre facilmente il tapis roulant quando non viene utilizzato.

Inclinazione fino al 10% per un allenamento più efficace e realistico

Una delle caratteristiche più importanti del TOPUTURE TP7 è la possibilità di regolare l’inclinazione su tre livelli: 0%, 5% e 10%. Questo consente di simulare salite e terreni naturali, aumentando l’intensità dell’allenamento e migliorando il consumo calorico.

Allenarsi con inclinazione permette di attivare maggiormente i muscoli delle gambe e dei glutei, migliorando la resistenza e rendendo l’allenamento più completo rispetto alla semplice camminata su superficie piana.

Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole perdere peso, tonificare il corpo o migliorare la propria forma fisica in modo progressivo.

Velocità fino a 12 km/h e motore potente per ogni livello di allenamento

Il tapis roulant offre una velocità regolabile da 1 a 12 km/h, rendendolo adatto sia alla camminata che al jogging e alla corsa leggera. Il motore da 2,5 HP garantisce un funzionamento fluido e stabile, anche durante sessioni di allenamento più intense.

Questa versatilità lo rende adatto sia a principianti che a utenti più esperti, permettendo di adattare facilmente l’allenamento alle proprie esigenze.

La struttura robusta supporta un peso massimo di 130 kg, offrendo stabilità e sicurezza durante l’utilizzo.

Controllo intelligente tramite app, Bluetooth e telecomando

Il TOPUTURE TP7 integra diverse modalità di controllo, offrendo un’esperienza moderna e intuitiva. È possibile gestire velocità e impostazioni tramite:

• telecomando

• pannello di controllo integrato

• connessione Bluetooth con smartphone

La compatibilità con app fitness consente di monitorare i dati dell’allenamento in tempo reale, impostare obiettivi personalizzati e tracciare i progressi nel tempo.

Questo rende l’allenamento più coinvolgente e motivante, aiutando a mantenere la costanza.

Design pieghevole salvaspazio e pronto all’uso senza installazione

Uno dei principali vantaggi di questo tapis roulant è la sua struttura pieghevole ultra compatta. Può essere facilmente riposto sotto un letto, un divano o contro una parete, occupando pochissimo spazio.

Inoltre, non richiede alcuna installazione: è pronto all’uso appena estratto dalla scatola. Le ruote integrate consentono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra.

Il manubrio regolabile in altezza permette anche di utilizzarlo come walking pad da scrivania, ideale per chi lavora in smart working e vuole rimanere attivo durante la giornata.

Comfort, silenziosità e praticità per l’uso quotidiano

Il tapis roulant è progettato per essere silenzioso, rendendolo adatto anche all’utilizzo in appartamento o durante le ore serali. Il sistema di ammortizzazione riduce l’impatto sulle articolazioni, migliorando il comfort durante l’allenamento.

La presenza di supporti per smartphone, tablet e accessori rende l’esperienza ancora più pratica, consentendo di lavorare, guardare video o seguire programmi di allenamento mentre si utilizza il tapis roulant.

Per chi è consigliato questo tapis roulant

Il TOPUTURE TP7 è ideale per:

• chi vuole allenarsi a casa senza occupare spazio

• chi cerca un tapis roulant pieghevole e facile da usare

• chi vuole perdere peso o migliorare la forma fisica

• chi lavora in ufficio o smart working

• chi desidera un tapis roulant moderno con app e Bluetooth

Grazie alla combinazione di inclinazione regolabile, motore potente, design pieghevole e controllo intelligente, rappresenta una delle migliori soluzioni per allenarsi in modo efficace e pratico in qualsiasi ambiente domestico o lavorativo.

4 in 1 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, 16 km/h Tapis Roulant con 12% Pendenza, Salvaspazio per Casa e Ufficio, Doppio Display LED, 12 Programmi, Cardiofrequenzimetro, APP e Telecomando

Il tapis roulant elettrico pieghevole 4 in 1 con velocità fino a 16 km/h e inclinazione fino al 12% rappresenta una delle soluzioni più complete per chi desidera allenarsi seriamente a casa senza rinunciare allo spazio. Questo modello è progettato per offrire un’esperienza di allenamento versatile, combinando le funzioni di walking pad, tapis roulant per jogging, macchina da corsa e tapis roulant con inclinazione, il tutto in una struttura pieghevole e salvaspazio.

Grazie al motore potente, ai programmi preimpostati e alla compatibilità con app fitness, consente di svolgere allenamenti efficaci per migliorare la resistenza, bruciare calorie e mantenersi in forma, direttamente nel comfort della propria abitazione.

Velocità regolabile da 1 a 16 km/h per camminata, jogging e corsa

Uno dei principali punti di forza di questo tapis roulant è la sua ampia gamma di velocità, che va da 1 km/h fino a 16 km/h, rendendolo adatto a ogni livello di allenamento. Può essere utilizzato come walking pad per la camminata quotidiana o come tapis roulant completo per il jogging e la corsa più intensa.

Questa versatilità lo rende ideale sia per principianti che per utenti avanzati, permettendo di adattare l’allenamento in base agli obiettivi personali, che si tratti di dimagrimento, miglioramento della resistenza o allenamento cardiovascolare.

La presenza di 12 programmi di allenamento preimpostati consente inoltre di variare le sessioni e migliorare progressivamente le prestazioni.

Inclinazione fino al 12% per aumentare l’intensità e simulare percorsi reali

L’inclinazione fino al 12% consente di simulare salite e terreni naturali, rendendo l’allenamento più completo ed efficace. Allenarsi con inclinazione aumenta il consumo calorico, migliora la resistenza muscolare e stimola maggiormente gambe e glutei.

Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole ottenere risultati più rapidi o rendere l’allenamento più realistico e stimolante.

Ampia superficie di corsa e sistema avanzato di assorbimento degli urti

La superficie di corsa ampia e strutturata offre maggiore stabilità e sicurezza durante l’allenamento. Il sistema di ammortizzazione multilivello con assorbimento degli urti riduce l’impatto su ginocchia e articolazioni, migliorando il comfort e permettendo sessioni più lunghe e sicure.

Questo è un elemento fondamentale per chi si allena frequentemente o vuole prevenire affaticamento e stress articolare.

Doppio display LED e cardiofrequenzimetro integrato per il monitoraggio completo

Il tapis roulant è dotato di doppio display LED, che consente di visualizzare in tempo reale tutte le informazioni importanti, tra cui:

• velocità

• distanza

• tempo

• calorie bruciate

• frequenza cardiaca

Il cardiofrequenzimetro integrato permette di monitorare l’intensità dell’allenamento e ottimizzare le prestazioni, aiutando a raggiungere gli obiettivi fitness in modo più efficace.

La compatibilità con app fitness come FITSHOW consente inoltre di monitorare i progressi e rendere l’allenamento più coinvolgente.

Motore potente da 2.5 HP e funzionamento silenzioso ideale per la casa

Il motore da 2,5 HP garantisce un funzionamento fluido, stabile e silenzioso, rendendo questo tapis roulant ideale per l’uso domestico. La struttura robusta supporta fino a 130 kg, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Il funzionamento silenzioso lo rende perfetto anche per l’utilizzo in appartamento o durante le ore serali, senza disturbare le altre persone.

Design pieghevole salvaspazio e pronto all’uso senza installazione

Uno dei vantaggi principali di questo modello è il design pieghevole compatto, che consente di richiuderlo facilmente e riporlo sotto il letto, il divano o contro una parete. Le ruote integrate facilitano lo spostamento.

Inoltre, non richiede alcuna installazione: è pronto all’uso immediatamente dopo l’apertura.

Questo lo rende una soluzione perfetta per chi vuole un tapis roulant professionale ma pratico e adatto agli ambienti domestici.

Per chi è consigliato questo tapis roulant

Questo tapis roulant è ideale per:

• chi vuole un tapis roulant completo e richiudibile

• chi desidera correre a casa con inclinazione

• chi cerca un modello potente ma salvaspazio

• chi vuole monitorare frequenza cardiaca e prestazioni

• chi desidera un allenamento professionale domestico

Bodyline Tapis roulant Tappeto Elettrico richiudibile Albatros Velocità massima 12 Km/h -2 livelli inclinazione manuale – schermo LCD – fitness a casa – allenamento cardio

Il Bodyline Albatros tapis roulant elettrico richiudibile è una soluzione affidabile e pratica per chi desidera allenarsi a casa in modo efficace, migliorando la propria forma fisica senza occupare troppo spazio. Progettato per offrire un allenamento cardio completo, combina una buona potenza del motore, programmi preimpostati e una struttura richiudibile che lo rende ideale per l’uso domestico.

Grazie alla velocità massima di 12 km/h, questo tapis roulant è perfetto sia per la camminata veloce che per il jogging, consentendo di migliorare la resistenza cardiovascolare, bruciare calorie e mantenersi in forma con sessioni regolari.

Velocità fino a 12 km/h e motore potente per allenamenti progressivi

Il tapis roulant Albatros è dotato di un motore con potenza continua di 1.0 HP e picco massimo di 2.5 HP, che garantisce un funzionamento stabile e fluido durante l’allenamento. Questa potenza è ideale per l’utilizzo domestico, permettendo di passare facilmente dalla camminata alla corsa leggera.

La velocità regolabile consente di adattare l’allenamento in base al proprio livello di preparazione, rendendolo adatto sia a principianti che a utenti più esperti.

È una soluzione perfetta per chi vuole migliorare la propria forma fisica in modo progressivo e sicuro.

Inclinazione manuale per aumentare l’intensità dell’allenamento

Il Bodyline Albatros offre la possibilità di scegliere tra due livelli di inclinazione manuale, consentendo di simulare una leggera salita e rendere l’allenamento più efficace.

Allenarsi con inclinazione aiuta ad aumentare il consumo calorico, migliorare il tono muscolare e rendere le sessioni più complete rispetto alla semplice camminata su superficie piana.

Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole ottenere risultati migliori in termini di resistenza e tonificazione.

Display LCD retroilluminato e programmi preimpostati per un controllo completo

Il tapis roulant è dotato di uno schermo LCD retroilluminato, che permette di monitorare in tempo reale tutti i parametri principali dell’allenamento, tra cui:

• velocità

• tempo

• distanza

• calorie bruciate

• frequenza cardiaca

• programmi di allenamento

Sono disponibili 12 programmi preimpostati, che consentono di variare l’allenamento e migliorare progressivamente le prestazioni.

La funzione Body Fat permette inoltre di monitorare i progressi e mantenere sotto controllo la propria condizione fisica.

Struttura richiudibile salvaspazio ideale per la casa

Uno dei principali vantaggi del Bodyline Albatros è la sua struttura richiudibile, che consente di ridurre notevolmente l’ingombro quando non viene utilizzato.

Le dimensioni passano da 160 x 70 x 120 cm in posizione aperta a soli 85 x 70 x 146 cm quando richiuso, rendendolo facile da conservare anche in ambienti domestici con spazio limitato.

Le ruote integrate facilitano lo spostamento, permettendo di riporlo facilmente dopo l’allenamento.

Superficie di corsa stabile e struttura robusta

Il piano di corsa da 120 x 41 cm offre uno spazio adeguato per un allenamento sicuro e confortevole. La struttura solida supporta un peso massimo di 110 kg, garantendo stabilità durante l’utilizzo.

Il peso complessivo di 43 kg contribuisce a mantenere il tapis roulant stabile, migliorando la sicurezza durante la camminata e la corsa.

Per chi è consigliato il tapis roulant Bodyline Albatros

Il Bodyline Albatros è ideale per:

• chi vuole allenarsi a casa senza occupare troppo spazio

• chi cerca un tapis roulant richiudibile affidabile

• chi vuole migliorare la forma fisica con camminata e jogging

• chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e praticità

• chi desidera un tapis roulant semplice ma completo

Bodyline Golden Eagle: tapis roulant elettrico richiudibile fino a 15 km/h con 15 livelli di inclinazione e 40 programmi per un allenamento completo

Il Bodyline Golden Eagle tapis roulant elettrico richiudibile è un modello progettato per chi desidera un allenamento cardio avanzato direttamente a casa, con prestazioni superiori rispetto ai tapis roulant domestici tradizionali. Grazie alla velocità massima di 15 km/h, ai 15 livelli di inclinazione e ai 40 programmi preimpostati, offre un’esperienza di allenamento completa, adatta sia a principianti che a utenti più esperti.

La sua struttura robusta e richiudibile consente di combinare prestazioni elevate e praticità, rendendolo ideale per chi vuole allenarsi regolarmente senza occupare troppo spazio.

Velocità fino a 15 km/h e motore potente per allenamenti intensi

Il Golden Eagle è dotato di un motore con potenza continua di 1.25 HP e picco massimo di 2.5 HP, progettato per garantire fluidità e stabilità durante ogni fase dell’allenamento. La velocità regolabile fino a 15 km/h permette di passare facilmente dalla camminata al jogging e alla corsa vera e propria.

Questa versatilità lo rende ideale per chi vuole migliorare la propria resistenza cardiovascolare, bruciare calorie e aumentare progressivamente l’intensità dell’allenamento.

Il motore garantisce inoltre un funzionamento stabile e silenzioso, perfetto per l’utilizzo domestico.

15 livelli di inclinazione per simulare allenamenti in salita

Uno degli elementi distintivi del Bodyline Golden Eagle è la presenza di 15 livelli di inclinazione regolabile, fino al 15%, che consentono di simulare percorsi in salita e aumentare significativamente l’intensità dell’allenamento.

L’allenamento con inclinazione consente di:

• aumentare il consumo calorico

• migliorare la resistenza muscolare

• tonificare gambe e glutei

• rendere l’allenamento più realistico

Questa funzione lo rende particolarmente adatto a chi vuole ottenere risultati più rapidi e allenarsi in modo più completo.

Display LCD multifunzione e 40 programmi di allenamento integrati

Il tapis roulant è dotato di uno schermo LCD multifunzione, che permette di monitorare in tempo reale tutti i parametri principali dell’allenamento, tra cui:

• velocità

• tempo

• distanza

• calorie bruciate

• frequenza cardiaca

• inclinazione

• programmi di allenamento

Sono disponibili 40 programmi preimpostati, che permettono di variare l’allenamento e migliorare progressivamente le prestazioni.

La funzione Body Fat consente inoltre di monitorare la propria condizione fisica e valutare i progressi nel tempo.

Ampia superficie di corsa e struttura stabile per maggiore sicurezza

Il piano di corsa da 120 x 45 cm offre uno spazio ampio e confortevole per correre in sicurezza. La struttura robusta supporta un peso massimo di 120 kg, garantendo stabilità anche durante allenamenti più intensi.

Il peso complessivo di 52 kg contribuisce a rendere il tapis roulant stabile, migliorando la sicurezza e il comfort durante l’utilizzo.

Design richiudibile salvaspazio ideale per l’uso domestico

Nonostante le prestazioni avanzate, il Bodyline Golden Eagle è progettato per essere facilmente richiudibile. Una volta piegato, occupa molto meno spazio, permettendo di conservarlo comodamente in casa.

Le ruote integrate facilitano lo spostamento, rendendolo pratico anche in ambienti domestici con spazio limitato.

Questa caratteristica lo rende ideale per chi vuole un tapis roulant potente ma compatto.

Per chi è consigliato il Bodyline Golden Eagle

Il Bodyline Golden Eagle è ideale per:

• chi vuole un tapis roulant potente per la corsa

• chi desidera allenamenti con inclinazione regolabile

• chi cerca un modello completo con molti programmi

• chi vuole allenarsi a casa in modo professionale

• chi desidera un tapis roulant richiudibile salvaspazio

