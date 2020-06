Migliori Smartband 2020: activity tracker per Sport e Fitness

In questo articolo andreamo ad analizzare quali sono i modelli migliori di Smartband economici e di fascia media aggiornati a giugno 2020.

I braccialetti per lo sport che permettono di monitorare l’attività fisica sono sempre più utilizzati e ricercati e molti si chiedono qual’è il migliore Smartband o activity tracker al momento cercando tra i vari marchi Huawei Band 4, Xiaomi Mi Band o Honor Band 5.



Gli Smart-Band per lo sport ed il fitness sono un ottimo compromesso tra gli activity tracker più costosi e gli Smartwatch che sono più ingombranti e pesanti e hanno registrato nel 2020 un grandissimo incremento di vendite.

I braccialetti fitness viste le dimensioni ed i colori sono molto ricercati anche tra i giovani ed è sempre più facile vederli al polso di ragazzi e anche bambini che amano sempre di più questi dispositivi che si interfacciano col loro smartphone.

Gli Smartband di ultima generazione come Huawei Band 4 o Honor Band 5 sono dotati di display a colori che oltre a permettere di controllare l’ora, la data e avere a disposizione sveglia e cronometro permettono di monitorare la distanza percorsa in km, misurare la saturazione SPO2, contare i passi e tanto altro ancora.

Migliori Smartband e fitness tracker 2020

E’ possibile acquistare uno smartband di ottima qualità e con tantissime funzioni utili incluse quali contapassi, calorie, monitorazione del sonno, attività cardiaca anche per meno di 30 euro.

Prima di scegliere il vostro Smartband e andare analizzare i vari modelli dovete guardare le seguenti caratteristiche:

Facilità d’uso: l’utilizzo e l’interfaccia deve essere semplice e intuitiva e anche l’applicazione che permette di collegare il vostro smartphone al braccialetto fitness.

l’utilizzo e l’interfaccia deve essere semplice e intuitiva e anche l’applicazione che permette di collegare il vostro smartphone al braccialetto fitness. Dimensioni e peso: lo smartband per sua caratteristiche essenziale deve essere comodo da indossare quando si fa sport e attività fisica e leggero da indossare al polso proprio come un braccialetto

lo smartband per sua caratteristiche essenziale deve essere comodo da indossare quando si fa sport e attività fisica e leggero da indossare al polso proprio come un braccialetto Resistenza e affidabilità: dovendo essere indossato quando si fa sport è preferibile che lo smartband abbia un vetro temperato resistente agli urti, che sia completamente impermeabile all’acqua fino a 50 atmosfere se si vuole usarlo anche per nuoto

dovendo essere indossato quando si fa sport è preferibile che lo smartband abbia un vetro temperato resistente agli urti, che sia completamente impermeabile all’acqua fino a 50 atmosfere se si vuole usarlo anche per nuoto Durata della batteria: per avere un ottima usabilità è importante anche che il vostro smartband non vi lasci senza batteria e nella nostra lista abbiamo messo braccialetti che hanno un’autonomia abbastanza buona che permetta di arrivare almeno a 3-4 giorni di uso normale.

per avere un ottima usabilità è importante anche che il vostro smartband non vi lasci senza batteria e nella nostra lista abbiamo messo braccialetti che hanno un’autonomia abbastanza buona che permetta di arrivare almeno a 3-4 giorni di uso normale. Rapporto Qualità Prezzo: sul mercato si trovano smartband e fitness tracker per tutte le tasche e di tantissime marche ma nella lista nostra lista abbiamo scelto i prodotti con le migliori caratteristiche ed il miglior rapporto qualità/prezzo!

Guida all’acquisto dei migliori Smartband:



Partendo dai requisiti di cui sopra abbiamo selezionato per voi i migliori 10 Smartband e fitness tracker disponibili attualmente sul mercato.

Honor Band 5

Honor Band 5 Fitness Tracker, Monitoraggio SpO2, Battito Cardiaco 24/7 e Sonno, Display Touch AMOLED 0.95 Pollici, Schermo Curvo da 2.5D, Meteorite Black Misura l'ossigenazione del sangue

Rilevazione continua nelle 24 ore del battito cardiaco

Rilevamento delle bracciate durante il nuoto

Gestione di numerosi diversi sport

Batteria di lunga durata, localizza il tuo smartphone, controlla la fotocamera da remoto

Honor Band 5 è in questo momento il migliore SmartBand in assoluto per quanto riguarda le funzionalità ed il rapporto qualità prezzo!

Honor Band 5 è uno Smart band che permette una rilevazione continua nelle 24 ore del battito cardiaco oltre che l’ossigenazione del sangue grazie al saturimetro integrato. La batteria è di lunga durata fino a 12 giorni in normale uso.

La tecnologia TruSleep di HUAWEI consente a HONOR Band 5 di analizzare la qualità del sonno in tempo reale, identificando le abitudini del sonno quotidiano e fornendo oltre 200 suggerimenti di valutazione personalizzati per un sonno notturno migliore.

Un avanzato programma di corsa per il monitoraggio delle attività fitness ad alto livello e consigli personalizzati, tenendo traccia e visualizzando in modo completo dati quali frequenza cardiaca, tempo di allenamento, distanza, frequenza del passo, velocità, calorie e risultati aerobici/anaerobici per un piano di allenamento più approfondito.

Permette di localizzare il tuo smartphone in caso di smarrimento grazie alla funzione di ricerca del telefono. Puoi anche visualizzare in anteprima messaggi e promemoria o scattare selfie e controllare la tua musica semplicemente con tuo il polso.

Honor Band 5

Caratteristiche Tecniche Honor Band 5:

Grazie all’accellerometro ed i vari sensori integrati riesce a calcolare in modo preciso i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate e l’intensità di attività fisica.

Non ha il GPS integrato ma sfrutta quello dello smartphone per la posizione.

Non ha il GPS integrato ma sfrutta quello dello smartphone per la posizione. Dotato di Bluetooth 4.2 per comunicare con tutti i dispositivi Android ed IOS

per comunicare con tutti i dispositivi ed Ha la Vibrazione che entra in funzione per richiamare l’attenzione dell’utente quando resta inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvisare in caso di chiamate in arrivo , SMS , notifiche, Email , eventi in programma sul calendario .

che entra in funzione per richiamare l’attenzione dell’utente quando resta inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvisare in caso di , , , . E’ dotato di display AMOLED a colori touch da 0,95″ (120×120 pixel) curvo 2.5D che permette di visualizzare e leggere in modo chiaro tutte le notifiche oltre che ora e data.

a colori touch da 0,95″ (120×120 pixel) curvo 2.5D che permette di visualizzare e leggere in modo chiaro tutte le notifiche oltre che ora e data. La Batteria è da 100 mAh con autonomia fino a 12 giorni di utilizzo;

è da 100 mAh con autonomia fino a 12 giorni di utilizzo; Impermeabile fino a 50 metri ;

fino a ; Il monitoraggio del battito cardiaco avviene grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 3.0 che è uguale a quella che si trova all’interno di dispositivi della casa cinese molto più costosi. Permette di monitorare 10 attività sportive tra cui corsa, ciclismo, nuoto.

che è uguale a quella che si trova all’interno di dispositivi della casa cinese molto più costosi. Permette di monitorare 10 attività sportive tra cui corsa, ciclismo, nuoto. L’analisi del sonno avviene grazie a TruSleep 2.0 .

. Grande novità rispetto alla precedente versione è l’introduzione del saturimetro che permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue SPO2.

Xiaomi Mi Band 4

La serie Mi Band della Xiaomi non ha bisogno di presentazioni, dato è uno degli activity tracker con il miglior rapporto qualità / prezzo, ora giunto alla 4° edizione con la grande novità dello schermo AMOLED a colori e di dimensioni più grandi rispetto ai modelli precedenti!

Xiaomi MI Smart Band 4 è uno dei migliori Activity tracker dotato di display touch OLED da 0,95″ a colori con luminosità fino a 450 nit regolabile. Diversamente da altri Smart Band economici ha un vetro temperato 2.5D con rivestimento anti-impronta.

Permette il monitoraggio della frequenza cardiaca grazie al sensore integrato e anche la qualità del sonno.

Xiaomi Mi Band 4 riconosce 10 diverse attività sportive tra cui corsa all’aria aperta, tapis roulant, ciclismo, trekking o passeggiate, nuoto. Per il nuoto ad esempio permette anche un monitoraggio avanzato, che memorizza il numero di vasche eseguite durante l’allenamento, il ritmo delle bracciate, la velocità e le calorie bruciate. Queste informazioni vengono visualizzate sullo Smart-band soltanto durante l’allenamento, al termine del quale si potranno consultare soltanto tramite l’app mi fit.

Offerta Xiaomi Mi Band 4 Activity Tracker,Monitor attività,Monitor frequenza cardiaca Monitoraggio Fitness, Bracciale Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori 0,95, con iOS e Android (Versione Globale) Display a colori AMOLED a colori: il nuovissimo display a colori AMOLED a colori che è più grande del 39,9% e più luminoso che mai. Ottieni una visione più ampia e colorata direttamente al polso. Una bella trasformazione.

Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7: il sensore di frequenza cardiaca legge con precisione le variazioni della frequenza cardiaca a 24 ore e rileva la frequenza cardiaca in corso in qualsiasi momento. Ti avverte quando la tua frequenza cardiaca è troppo alta. Mantieni la tua salute in ogni momento.

Touchscreen leggibile più grande: display AMOLED da 0,95 ", 120 * 240 pixel. Confrontato con Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi mi Band 4 ha un display AMOLED più grande. Visualizza in modo immediato chiamate, messaggi di testo, notifiche di app e musica in gioco e non solo ti ricorda tramite vibrazione al polso quando il telefono riceve chiamate, messaggi o altre notifiche, ma visualizza anche i dettagli sullo schermo direttamente, ad esempio il contenuto leggibile del massaggio e il nome o l'ID del chia

Batteria fino a 20 giorni: Rispetto a Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi mi Band 4 ha una capacità della batteria maggiore. Con una capacità della batteria di 135 mAh, Mi Band 4 può durare fino a 20 giorni con un utilizzo normale.

Tracciamento di attività e nuoto: accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi. Resistenza all'acqua 5ATM fino a 50m. Xiaomi Mi Band 4 può funzionare bene fino a 50 m sott'acqua, più profonda della maggior parte degli analizzatori di fitness e orologi intelligenti sul mercato in grado di gestire, che soddisfano tutte le tue attività quotidiane, non devi preoccuparti quando fai la doccia , lavare, correre sotto la pioggia, nuotare e fare surf.

Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi Band 4:

Dotato di display AMOLED a colori da 0,95 “, 120 * 240 pixel più grande del 39,9% rispetto al modello precedente Mi Band 3 e più luminoso che mai. Ottieni una visione più ampia e colorata direttamente al polso che permette di leggere le notifiche e l’orario in qualsiasi condizione di luminosità.

da 0,95 “, 120 * 240 pixel più grande del 39,9% rispetto al modello precedente Mi Band 3 e più luminoso che mai. Ottieni una visione più ampia e colorata direttamente al polso che permette di leggere le notifiche e l’orario in qualsiasi condizione di luminosità. Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 : il sensore di frequenza cardiaca legge con precisione le variazioni della frequenza cardiaca a 24 ore e rileva la frequenza cardiaca in corso in qualsiasi momento. Ti avverte con vibrazione quando la tua frequenza cardiaca diventa troppo alta. Grazie a Xiaomi Mi Band 4 controlli la tua salute in ogni momento.

: il sensore di frequenza cardiaca legge con precisione le variazioni della frequenza cardiaca a 24 ore e rileva la frequenza cardiaca in corso in qualsiasi momento. Ti avverte con vibrazione quando la tua frequenza cardiaca diventa troppo alta. Grazie a Xiaomi Mi Band 4 controlli la tua salute in ogni momento. Visualizza tutte le notifiche in modo facile e immediato direttamente dal tuo polso! Puoi controllare notifiche di chiamate, messaggi di testo, notifiche di app e musica in gioco e non solo ti ricorda tramite vibrazione al polso quando il telefono riceve chiamate, messaggi o altre notifiche, ma visualizza anche i dettagli direttamente sul display.

in modo facile e immediato direttamente dal tuo polso! Puoi controllare notifiche di chiamate, messaggi di testo, notifiche di app e musica in gioco e non solo ti ricorda tramite vibrazione al polso quando il telefono riceve chiamate, messaggi o altre notifiche, ma visualizza anche i dettagli direttamente sul display. Dotato di Batteria da 135 mAh che dura fino a 20 giorni: Rispetto a Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi mi Band 4 ha una capacità della batteria maggiore. Con una capacità della batteria di 135 mAh, Mi Band 4 può durare fino a 20 giorni con un utilizzo normale.

Rispetto a Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi mi Band 4 ha una capacità della batteria maggiore. Con una capacità della batteria di 135 mAh, Mi Band 4 può durare fino a 20 giorni con un utilizzo normale. Connessione: Bluetooth 5.0 (Low energy)

(Low energy) Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 9 e versioni successive

e versioni successive Tracciamento di 10 attività sportive compreso nuoto. Dotato di accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi permette di tracciare in modo preciso le tue attività sportive e misurare passi e distanza percorsa oltre che calcolare le calorie bruciate.

compreso nuoto. Dotato di accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi permette di tracciare in modo preciso le tue attività sportive e misurare passi e distanza percorsa oltre che calcolare le calorie bruciate. Watchfaces che permettono di personalizzare il tema della pagina principale.

Resistenza all’acqua 5ATM fino a 50m. Xiaomi Mi Band 4 può funzionare bene fino a 50 m sott’acqua. Puoi utilizzarlo tranquillamente per fare nuoto o immersioni e non devi preoccuparti se lo indossi quando fai la doccia o lo lavi o corri sotto la pioggia!

Huawei Band 3 Pro

HUAWEI Band 3 Pro Resistenza all’Acqua 5 ATM, GPS Integrato, Analisi del Sonno con AI, Monitoraggio Continuo del Battito, Display AMOLED 0.95", Nero (Obsidian Black) Resistenza all’acqua 5 ATM e GPS integrato

La funzione TruSleep ti offre più di 200 potenziali soluzioni e suggerimenti per aiutarti a dormire meglio e semplificare la mattina

Connettività ad alta velocità per comunicazioni al top della performance

Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo

Dimensioni corpo (lunghezza x larghezza x altezza): 45 mm (larghezza del corpo principale) x 19 mm (larghezza) x 11 mm (spessore massimo del corpo principale)

Huawei Band 4 Fitness Tracker:

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker, Schermo TFT a Colori da 0.96 ", Monitoraggio Continuo 24/7 con TruSeen TM 3.5, Monitoraggio Scientifico del Sonno, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Graphite Black Colorful touchscreen: un fantastico mix di colori; huawei band 4 è disponibile nelle colorazioni sakura pink, amber sunrise e graphite black; il touchscreen colorato 2.5d offre un'esperienza visiva straordinaria, un'interfaccia accattivante e una notifica intelligente dei messaggi

Vari nuovi quadranti: huawei watch face store offre vari quadranti in diversi stili: sport, cartoni animati, intelligenza e hi-tech; lo stile cambia con il tuo umore

Porta di ricarica USB incorporata, durata più lunga: liberarti da diversi cavi e caricabatterie; la porta USB integrata di huawei band 4 si adatta ai caricabatterie USB generici in modo da poterlo ricaricare sempre e ovunque; una carica singola a 2a alimenta il band con più di 6 giorni di autonomia

Monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca: grazie ai dispositivi ottici professionali, ai chip di elaborazione e all'algoritmo ai, huawei truseentm 3.5 monitora la frequenza cardiaca con precisione; fornisce inoltre promemoria intelligenti tramite vibrazione se la frequenza cardiaca supera la frequenza cardiaca massima; nella modalità notturna, la luce invisibile assicura meno distrazioni per un sonno migliore

Multiple modalità di allenamento: il band 4 ha 9 modalità di sport: corsa all'aperto / al coperto, passeggiata all'aperto / al coperto, ciclismo all'aperto / al coperto, ellittica, vogatore, allenamento libero; molteplici modalità soddisfano le tue molteplici esigenze. resistente all'acqua fino a 5atm: huawei band 4 resiste all'acqua fino a 5atm, resistente al sudore, puoi indossarlo pure sotto forti piogge o mentre ti lavi le mani

iHealth Band Q-68HR Braccialetto Sportivo

iHEALTH MA-Q68HR0-00 i-gotU Q-Band Q-68HR - Braccialetto Sportivo per dispositivi Bluetooth, Colore: Nero Bluetooth

Notifiche di chiamate in arrivo, SMS, email, appuntamenti ecc. vengono annunciate tramite allarme a vibrazione e visualizzate sul display OLED.

Il sensore G integrato rileva calorie bruciate, numero di passi, distanza percorsa, ore dormite e obiettivi personali di fitness.

Fitbit Inspire Tracker per Fitness

Fitbit Inspire, Tracker per Fitness e Benessere, Nero Traccia tutte le attività giornaliere, tra cui passi, distanza, attività oraria, minuti attivi e calorie bruciate

Goditi fino a 5 giorni di autonomia della batteria e utilizza il tracker ogni giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare

Rileva e registra automaticamente esercizi come camminate, allenamenti di nuoto e corse in bicicletta con SmartTrack

Resistente all'acqua: indossalo in piscina, sotto la doccia o dove vuoi tu

Tieni traccia dei traguardi durante il tuo percorso con divertenti animazioni su schermo che ti festeggiano quando raggiungi i tuoi obiettivi di attività

Offerta Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Nero Traccia tutte le attività giornaliere, tra cui passi, distanza, attività oraria, minuti attivi e calorie bruciate

La rilevazione continua del battito cardiaco ti aiuta a tracciare le calorie bruciate in modo più preciso, seguire il battito cardiaco a riposo e scoprire le zone cardio

Goditi fino a 5 giorni di autonomia della batteria e utilizza il tracker ogni giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare

Rileva e registra automaticamente esercizi come camminate, allenamenti di nuoto e corse in bicicletta con SmartTrack

Resistente all'acqua: indossalo in piscina, sotto la doccia o dove vuoi tu

Samsung Galaxy Fit Nero

Offerta Samsung Galaxy Fit Nero Samsung Galaxy smart wacht

Garmin Vivofit 4

Offerta Garmin Vivofit 4, Orologio Fitness Unisex – Adulto, Nero, L Display "always on" a colori, retroilluminato, con grafiche personalizzabili e 1 anno con batteria interna sostituibile

Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate quotidianamente con obiettivo giornaliero di passi automatico

Impermeabile fino a 5Atm

Bluetooth per associazione allo smartphone e sincronizzazione wireless con l'account di Garmin connect

Tecnologia Garmin move iq 2.0 per il riconoscimento automatico delle attività

Moov Now

MOOV Now - Multi-Sport Fitness Tracker & Audio Coach, Allenatore Fitness Indossabile, Durata Batteria 6 Mesi, Batteria Sostituibile, Design Robusto e Resistente, Leggero, Incl. 2 Fasce - Nero FITNESS TRACKER: Moov Now è l'ultima tecnologia indossabile per il monitoraggio del fitness, che ti consente di tenere traccia di tutte le tue attività fisiche tramite il tuo smartphone

COACH AUDIO IN TEMPO REALE: Oltre a monitorare la tua attività fisica, il Tracker Moov Now include il coaching audio in tempo reale per motivarti durante gli allenamenti

DURATA DELLA BATTERIA DI 6 MESI: Non è necessario ricaricare Moov Now poiché funziona con una batteria sostituibile che dura fino a 6 mesi a volta

DESIGN IMPERMEABILE E LEGGERO: Il design resistente e leggero impermeabile di Moov Now consente di indossarlo tutto il giorno. Riceverai 2 fasce di dimensioni diverse al momento dell'ordine

INFORMAZIONI SU MOOV: Un'azienda di innovazione nell'esperienza del fitness, Moov offre l'esperienza di fitness più motivante ed efficace al mondo per avere un impatto positivo sulla vita della gente

